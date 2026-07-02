Senior Configuration Manager
Nexer Tech Talent AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-07-02
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Har du erfarenhet av komplexa IT-miljöer där struktur, kontroll och kvalitet är avgörande? Vi söker nu en Senior Configuration Manager som vill arbeta i en avancerad teknisk miljö hos vår kund inom försvarsindustrin. Här får du en nyckelroll i att säkerställa ordning, spårbarhet och kvalitet i system och konfigurationer som är affärskritiska.
Hos oss på Nexer Tech Talent får du möjligheten att utvecklas i uppdrag där teknik, struktur och säkerhet möts – tillsammans med engagerade kollegor och ett starkt konsultstöd.
Vad du kommer att göra
I rollen som Senior Configuration Manager hos vår kund ansvarar du för att etablera, utveckla och förvalta arbetssätt och processer för konfigurationsstyrning i komplexa IT- och systemmiljöer.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för konfigurationsstyrning i tekniskt avancerade och distribuerade system
Säkerställa spårbarhet, versionshantering och kontroll över systemkomponenter
Utveckla och förbättra processer, rutiner och arbetssätt inom configuration management
Stötta tekniska team i frågor kopplade till förändringshantering och releaseprocesser
Säkerställa efterlevnad av interna krav, standarder och säkerhetskrav
Arbeta nära systemingenjörer, utvecklingsteam och arkitekter i tekniska miljöer
Placering är i Lund. Resor inom Sverige och internationellt kan förekomma.
Vi ser gärna att du
Har erfarenhet av configuration management i komplexa IT- eller systemmiljöer
Har arbetat med förändringshantering, releasehantering eller versionskontroll på systemnivå
Har god förståelse för IT-infrastruktur, systemarkitektur eller tekniska plattformar
Har erfarenhet av verktyg och arbetssätt kopplade till konfigurationsstyrning
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från försvars-, industri- eller säkerhetskritiska miljöer
Kunskap inom DevOps, CI/CD eller automatiserade leveransflöden
Erfarenhet av ITIL eller liknande ramverk
Erfarenhet av verktyg som Git eller andra CM-lösningar
Tjänsten är säkerhetsklassad och omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. För att vara aktuell för rollen krävs godkänd säkerhetsprövning. Rollen ställer även krav på svenskt medborgarskap.
Vi tror att du är en strukturerad och noggrann person som trivs i komplexa tekniska miljöer där ordning och kvalitet är avgörande. Du har ett analytiskt arbetssätt och gillar att skapa struktur i system och processer. Samtidigt är du kommunikativ och trivs i samarbeten med både tekniska och icke-tekniska stakeholders.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att matcha framtidens techkompetens med några av Sveriges mest spännande arbetsgivare. I den här rollen blir du anställd av Nexer Tech Talent och arbetar som konsult hos vår kund.
Som konsult hos oss får du stöd av en dedikerad konsultchef som följer dig genom hela uppdraget och stöttar dig i din utveckling. Vi värdesätter gemenskap och bjuder regelbundet in till aktiviteter som föreläsningar, lunchträffar och after works där du får möjlighet att nätverka med andra konsulter.
För många av våra konsultuppdrag är målsättningen att du efter en framgångsrik konsultperiod erbjuds en anställning hos kunden.
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group – ett internationellt techbolag med över 2500 medarbetare i 16 länder. Genom långsiktiga samarbeten med några av Sveriges mest välkända företag hjälper vi både kunder och konsulter att utvecklas. Oavsett om du är i början av din karriär eller vill ta nästa steg erbjuder vi spännande uppdrag, kontinuerlig utveckling och möjligheten att bygga en långsiktig karriär inom tech.Publiceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, men på grund av semesterstängt sker urval och återkoppling från och med augusti när vi är tillbaka i full bemanning. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993579-2081606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Tech Talent AB
(org.nr 556975-4962), https://techtalent.nexergroup.com
Lund University Library (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Nexer Tech Talent Jobbnummer
9988518