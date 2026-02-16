Senior coach
Skurups kommun, Individ- och omsorgsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Skurup Visa alla behandlingsassistentjobb i Skurup
2026-02-16
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Individ- och omsorgsförvaltningen i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som Senior coach är du en del av verksamhetens och kommunens vägledare samt katalysator för dialog, information, effektivitet och personcentrerad äldreomsorg. Du stöttar kommuninvånare i frågor som rör äldreomsorg, kost, träning och rörelse samt lotsar och vägleder seniorer. Driver ett utvecklingsarbete som går hand i hand med den nya socialtjänstlagen, där implementering av nya arbetssätt eller insatser ska ta plats. Rollen kombinerar strategisk analys med god kunskap om Skurups kommun samt lagar och föreskrifter.
Huvudsakliga ansvar
Ansiktet utåt: organisera, bjuda in, delta och ansvara för evenemang, föreläsningar och möten för seniorer.
Förbättring & förändring: Leda och driva förbättrings initiativ för kommunens seniorer.
Samverkan: Koordinera samarbete internt och externt för att bredda utbudet av möjligheter för seniorer.
Kvalitet & regel efterlevnad: Säkerställa att aktuella insatser kan ses som ett led i omställningen till den nya socialtjänstlagen och att de har en vetenskaplig förankring.Kvalifikationer
Du behöver ha en eftergymnasial utbildning inom vård/omsorg, socialt arbete eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Meriterande är om du har dokumenterad erfarenhet (minst 5-7 år) av äldreomsorg, ledningsuppdrag eller kvalificerat förbättringsarbete. Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
Mycket god kunskap om SoL, HSL, föreskrifter och nationella riktlinjer inom äldreomsorg. En stark kommunikativ och pedagogisk förmåga, vana att leda möten, workshops och förankringsprocesser. Mycket god förmåga att bygga relationer och skapa förtroende i och utanför organisationen.
Erfarenhet av uppföljning, analys och rapportering av verksamhetsdata/nyckeltal.
God digital mognad, vana vid verksamhetssystem och välfärds teknik.
God förmåga att dokumentera samt ta fram skriftliga rapporter.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Individ- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Vård och omsorgschef
Damir Babic damir.babic@skurup.se 0411536060 Jobbnummer
9743527