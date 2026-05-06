Senior CAE-ingenjör inom strukturmekanik
2026-05-06
Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där strukturmekanisk analys är en central del av produktutvecklingen. I en tekniskt avancerad miljö får du arbeta genom hela utvecklingskedjan, från tidiga konceptstudier till verifiering av färdig lösning. Du kombinerar djup analys med ett praktiskt ingenjörsperspektiv och bidrar samtidigt till att utveckla nya beräknings- och simuleringsmetoder för att möta framtida tekniska utmaningar.
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära komplexa tekniska frågeställningar, ta ansvar för dina analyser och vara med och påverka hur CAE-arbetet utvecklas framåt.
ArbetsuppgifterDu planerar och genomför strukturmekaniska analyser genom olika faser av produktutvecklingsprocessen.
Du analyserar, tolkar och presenterar resultat på ett tydligt sätt så att de kan omsättas i tekniska beslut.
Du bidrar till metodutveckling inom Advanced CAE och hjälper till att implementera nya beräknings- och simuleringsmetoder.
Du samarbetar med andra teknikfunktioner för att driva analyser framåt i projekt med högt tempo och tydliga leveranser.
Du är med och utvecklar arbetssätt som stärker kvalitet, effektivitet och teknisk träffsäkerhet i analysarbetet.
KravM.Sc. inom maskinteknik med specialisering i strukturmekanik
7+ års erfarenhet som CAE- eller strukturanalysingenjör
God erfarenhet av LS-DYNA
Erfarenhet av Linux-miljöprogrammering, exempelvis Python
Erfarenhet av ANSA/uETA, Nastran och/eller Adams
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Stark förmåga att planera och strukturera arbete i projekt med snäva deadlines
Du arbetar självständigt, är proaktiv och kommunicerar analysresultat tydligt
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
