Senior C++ utvecklare till Effnet i Luleå - Ghost Competence AB - Datajobb i Luleå

Ghost Competence AB / Datajobb / Luleå2021-04-07Kom och var med på Effnets spännande resa! Är du en C++ utvecklare som söker nya utmaningar? Hos Effnet kommer du att arbeta med kunder från hela världen, från stora och välkända företag till startups, med möjlighet att få arbeta med hela processen från idé till färdigt resultat.Effnet arbetar med 5G-utveckling i teknikens framkant och bygger en 5G-protokollstack anpassad för både terminaler samt open RAN-baserade modulära basstationer. Läs gärna mer på effnet.comLåter det som en spännande utmaning? Vänta inte utan skicka in din ansökan redan i dag!Information om tjänstenTjänsten som utvecklare är en direktrekrytering där du blir anställd av oss på Effnet. I denna rekrytering samarbetar vi med Ghost Competence och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Ghost Competence.2021-04-07Som en del i vårt Agila utvecklingsteam kommer ni tillsammans att utveckla Effnets befintliga samt nya produkter. Du kommer att få ta dig an intressanta utmaningar inom 5G och näraliggande teknikområden med hjälp av C++ med stöd och funktionalitet från de moderna versionerna av språket.Vi söker dig somär civilingenjör eller motsvarande inom relevant område. Vi vill att du har god erfarenhet och ett intresse av att programmera samt lösa komplexa problem i C++ och givetvis att utvecklas inom befintliga kunskapsområden samt att lära dig mer inom nya områden.Meriterande är att ha arbetat med och erfarenhet av 4G/LTE och 5G/NR, kanske med en bakgrund inom telekom, samt erfarenhet av att utveckla plattformsoberoende kod med hög kvalité och prestanda i framförallt Linuxmiljö.Som person ser vi dig som driftig och självständig med god samarbetsförmåga. Vi ser också att du kommunicerar obehindrat på engelska i såväl tal som skrift.Effnets kontor är beläget i Luleå men då vi har god vana att samarbeta på distans så kan det finnas möjlighet att arbeta från valfri plats, enligt överenskommelse.FaktaSTART: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidANSTÄLLNINGSFORM: TillsvidareORT: LuleåSISTA ANSÖKNINGSDAG:2021-04-18KONTAKT: Maria LundgrenSök tjänsten genom att ladda upp ditt CV och personliga brev på vår hemsida. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Lundgren, 070-665 43 23, maria@ghostcompetence.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-18Ghost Competence AB5674936