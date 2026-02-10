Senior Byggledare Lundbyleden
2026-02-10
Vi söker en Senior Byggledare för Lundbyleden till Trafikverket
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen omfattar ansvar som senior byggledare för broar inom projektet Lundbyleden. Uppdraget inkluderar överföring av kunskap till Trafikverkets personal samt att säkerställa att entreprenaden genomförs enligt kontrakt, ritningar och övriga handlingar. Rollen innefattar teknisk rådgivning, uppföljning av tid, kostnader, kvalitet och säkerhet samt samordning med andra teknikgrenar och entreprenader.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Identifiera problemområden och ge råd till beställaren om förebyggande och korrigerande åtgärder.
Kontrollera ritningar och handlingar, samt jämföra med verkligheten på plats.
Säkerställa tillsammans med projektledare att entreprenaden genomförs enligt kontrakt, ritningar och övriga handlingar.
Följa upp tidplan, kostnader, beställningar och prognostisera entreprenadens slutkostnad.
Säkerställa myndighetskrav och tillstånd.
Följa upp teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet, inklusive ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser.
Delta i utvärdering och val av tekniska lösningar samt projektets kvalitet- och miljöarbete.
Tillse entreprenörens egenkontroll gällande kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö.
Samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader.
Medverka vid syner, besiktningar och sammanställning av slutdokumentation.
Kontrollera att kontraktskrav uppfylls, inklusive arbetsberedningar, kontrollprogram, mätningar och tillfälliga trafikanordningar.
Utföra uppdraget i samverkan och under projektledarens ledning.
Bistå med teknisk rådgivning.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 8 års erfarenhet som byggledare eller platschef eller likvärdigt för uppdrag som omfattat anläggningsentreprenader där bro varit en relevant del i uppdragets innehåll.
Erfarenhet, i egenskap av byggledare eller platschef eller likvärdigt, av broar i betong med teoretiskt spännvidd på minst 20 m.
Erfarenhet, i egenskap av byggledare eller platschef eller likvärdigt, av spännarmerade broar.
Erfarenhet av samverkan/samarbetsmodellen.
Har universitets-/högskoleexamen inom anläggning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Kunskap i entreprenadjuridik (AB, ABT och ABK) samt AMA Anläggning.
Flytande svenska i tal och skrift.
God kommunikationsförmåga i tal och skrift.
God Förhandlingsvana.
Giltlig Arbete på väg minst nivå 1.1-1.3
Giltlig BASÄVista kompetens.
Giltlig Certifiering enligt betongkurs klass 1.
Giltigt körkort B.
Meriterande
Erfarenhet av grundläggningsarbeten som betongpålning samt KC pelarinstallationer, i rollen som byggledare, platschef eller likvärdigt.
Erfarenhet av spontarbeten i rollen som byggledare, i rollen som byggledare, platschef eller likvärdigt.
Du har god samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är initiativtagande. Det vill säga att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
