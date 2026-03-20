Senior Business Controller till Quest Consulting
2026-03-20
Business Controller till en verksamhet med ansvar för depådrift och fordonsunderhåll i egen regi. Uppdraget innebär att arbeta nära verksamheten och ledningen med fokus på att säkerställa en affärsmässig, effektiv och välfungerande ekonomisk styrning.Om rollenSom Business Controller är du en aktiv och proaktiv affärspartner till verksamheten. Du bidrar med kvalificerat beslutsstöd och driver utvecklingen av ekonomisk styrning, uppföljning och analys.En central del av uppdraget är att analysera och vidareutveckla den finansiella styrningen av vår underhållsverksamhet i egen regi, inklusive hur kostnader, produktivitet och resursutnyttjande följs upp och styrs.Agera business partner till chefer inom drift- och underhållsverksamhetDriva budget, prognos och uppföljning samt säkerställa hög kvalitet i analys och rapporteringAnalysera ekonomiskt utfall, identifiera avvikelser och föreslå åtgärderBidra med insikter kring kostnadsdrivare, produktivitet och effektivitet i operativ verksamhetUtveckla och förbättra den ekonomiska styrningen, särskilt kopplat till underhåll, kapacitetsutnyttjande och interna tjänsteleveranserFölja upp och kvalitetssäkra business case, investeringar och förbättringsinitiativKravprofilHar flerårig erfarenhet som Business Controller (minst 7 år) från operativ, producerande eller tekniskt orienterad verksamhet.Har arbetat nära operativ verksamhet - gärna inom:
Produktion/industri
Underhållsverksamhet (fordon, maskin eller teknisk utrustning)
Facility management eller depå-/driftverksamhet
Logistik, terminal eller annan resursintensiv verksamhet
Har god förståelse för ekonomisk styrning i miljöer med personal-, material- och kapacitetsintensiv verksamhet
Har erfarenhet av att analysera och utveckla internprissättning eller intern försäljning av tjänster (meriterande)
Är van vid att arbeta datadrivet och har goda kunskaper i analysverktyg (t.ex. Power BI, SAC eller liknande)
Språk: Svenska
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7871".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 64 SUNDBYBERG
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se
