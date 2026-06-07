Senior Business Controller
Saab Aktiebolag / Controllerjobb / Arboga Visa alla controllerjobb i Arboga
2026-06-07
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vill du ta en nyckelroll i en verksamhet med stark tillväxt och stora ambitioner? Nu har du möjligheten att kliva in i ett spännande skede där vi bygger upp ny kapacitet, utvecklar verksamheten och skalar upp vår site i Arboga. De kommande åren kommer verksamheten att växa kraftigt och det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med från början och påverka både struktur, arbetssätt och resultat i en expansiv miljö - där affären, produktionen och framtiden står i fokus.
Din roll
Som business controller får du en central och affärsnära roll där du arbetar tätt tillsammans med program, produktion och ledning. Du fungerar som en strategisk partner och "co-pilot" till verksamheten, med tydligt fokus på att driva lönsamhet, skapa insikter och säkerställa finansiell kontroll i en komplex och växande miljö.
Du rapporterar till Head of Business Control och blir en nyckelperson i både projekt- och produktionssammanhang, där du bidrar med analys, styrning och riktning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Agera affärspartner till projekt- och produktionschefer i finansiella och strategiska frågor
Driva och utveckla finansiell styrning, analys och uppföljning inom produktområde, projekt och produktion
Säkerställa hög kvalitet i prognoser, budget och långsiktig affärsplanering
Analysera utfall och identifiera risker, avvikelser och förbättringsmöjligheter - samt driva åtgärder
Bidra till att öka det finansiella fokuset och affärsförståelsen i organisationen
Säkerställa efterlevnad av redovisningsprinciper och interna riktlinjer
Aktivt delta i utveckling av processer, system och arbetssätt inom ekonomifunktionen
Som medarbetare på Saab är du med och skapar en kultur som främjar prestation, innovation och transparens genom att coacha och utveckla personer i din omgivning. Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som är business controller eller ekonomiansvarig med ett tydligt strategiskt perspektiv och ett starkt affärsfokus. Du har förmågan att lyfta blicken bortom siffrorna och använda finansiell information som ett verktyg för att driva riktning, prioriteringar och långsiktigt värdeskapande.
Du har en relevant akademisk utbildning och gedigen erfarenhet av kvalificerat controllingarbete, där du varit en aktiv och rådgivande partner till både ledning och verksamhet. Du har med fördel verkat i en produktions-, logistik- eller projektintensiv miljö och är van vid att koppla finansiell styrning till operativa beslut.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Åtminstone ca 7 års erfarenhet inom business controlling eller liknande roller - gärna i en logistik- eller produktionsverksamhet
Stark kompetens inom finansiell planering, prognoser, budget och uppföljning
Erfarenhet av att driva förändring, förbättra processer och utveckla arbetssätt
God förståelse för verksamhetsstyrning i en komplex organisation
Samtidigt är dina personliga egenskaper avgörande. Du kombinerar analytisk skärpa med ett tydligt affärsfokus och har förmågan att omsätta insikter till konkreta initiativ. Du är trygg i din yrkesroll och vågar utmana när det behövs, men gör det på ett sätt som skapar förtroende och engagemang.
Vi tror också att du:
Har en stark affärsförståelse och ett helhetsperspektiv på värdekedjan
Är proaktiv, självgående och trivs i en miljö med förändring och tillväxt
Har en naturlig förmåga att påverka och stötta beslutsfattande på olika nivåer
Bygger starka relationer och samarbetar effektivt i en matrisorganisation
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB alfred.domberg@saabgroup.com Jobbnummer
9951111