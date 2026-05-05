Senior Business Analyst Solna

Sway Sourcing Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Solna
2026-05-05


Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Lidingö, Järfälla eller i hela Sverige

Om uppdraget
Vi söker en senior Business Analyst till ett längre konsultuppdrag i en verksamhet med stor påverkan på inköp, sortiment och leverantörsdata. Du får en central roll i att driva förändring, förbättra datakvalitet och modernisera systemstöd i en komplex miljö.
Dina arbetsuppgifter
Fånga och analysera verksamhetsbehov genom workshops och dialog

Omvandla behov till funktionella och icke-funktionella krav

Samarbeta nära utvecklingsteam genom hela leveransprocessen

Driva och prioritera backlog i linje med affärsmål

Stötta verksamheten i både operativa och strategiska frågor

Delta i estimering av tid och kostnad

Bidra till förvaltning, incident- och problemlösning

Förväntade leveranser
Tydliga och kvalitetssäkrade kravspecifikationer

Prioriterad och uppdaterad backlog

Förbättrad datakvalitet och effektivare processer

Stöd i utveckling, test och implementation

Bidrag till stabil systemförvaltning

Din profil
Obligatoriska kompetenser:

Flera års erfarenhet som Business Analyst i komplexa IT-miljöer

Stark förmåga att självständigt driva kravarbete end-to-end

God förståelse för samspelet mellan verksamhet och IT

Flytande svenska och god engelska i tal och skrift

Meriterande färdigheter:

Erfarenhet av databaser, queries eller kodförståelse

Kunskap inom datamodellering och integrationer

Erfarenhet av transformations- eller moderniseringsprojekt

Personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad

Självgående med hög leveransförmåga

Stark samarbets- och kommunikationsförmåga

Uppdragsinformation
Plats: Solna, Stockholm Omfattning: Heltid, 100% på plats Period: 25 maj 2026 - 31 maj 2027 Språk: Svenska Sista dag att ansöka är 10 maj 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7682892-1982483".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9892980

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden AB: