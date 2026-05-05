Senior Business Analyst Solna
Om uppdraget
Vi söker en senior Business Analyst till ett längre konsultuppdrag i en verksamhet med stor påverkan på inköp, sortiment och leverantörsdata. Du får en central roll i att driva förändring, förbättra datakvalitet och modernisera systemstöd i en komplex miljö.
Dina arbetsuppgifter
Fånga och analysera verksamhetsbehov genom workshops och dialog
Omvandla behov till funktionella och icke-funktionella krav
Samarbeta nära utvecklingsteam genom hela leveransprocessen
Driva och prioritera backlog i linje med affärsmål
Stötta verksamheten i både operativa och strategiska frågor
Delta i estimering av tid och kostnad
Bidra till förvaltning, incident- och problemlösning
Förväntade leveranser
Tydliga och kvalitetssäkrade kravspecifikationer
Prioriterad och uppdaterad backlog
Förbättrad datakvalitet och effektivare processer
Stöd i utveckling, test och implementation
Bidrag till stabil systemförvaltning
Din profil
Obligatoriska kompetenser:
Flera års erfarenhet som Business Analyst i komplexa IT-miljöer
Stark förmåga att självständigt driva kravarbete end-to-end
God förståelse för samspelet mellan verksamhet och IT
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande färdigheter:
Erfarenhet av databaser, queries eller kodförståelse
Kunskap inom datamodellering och integrationer
Erfarenhet av transformations- eller moderniseringsprojekt
Personliga egenskaper
Analytisk och strukturerad
Självgående med hög leveransförmåga
Stark samarbets- och kommunikationsförmåga
Uppdragsinformation
Plats: Solna, Stockholm Omfattning: Heltid, 100% på plats Period: 25 maj 2026 - 31 maj 2027 Språk: Svenska Sista dag att ansöka är 10 maj 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
