Senior Business Analyst
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där du får vara med och forma digital utveckling i en komplex verksamhet inom fordonsindustrin. Här blir du länken mellan verksamhet och digitala team, med fokus på att förstå behov, skapa struktur i komplexa frågeställningar och säkerställa att lösningar stödjer verksamhetens mål.
Du arbetar nära verksamhetsrepresentanter, Digital Product Managers och tekniska specialister för att omsätta idéer och behov till tydliga krav och konkreta lösningar. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan affär, teknik och förändringsarbete, och som vill bidra med tydlighet, framdrift och affärsvärde. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur digitala initiativ prioriteras, formas och skapar verklig nytta i verksamheten.
ArbetsuppgifterDu samarbetar med Digital Product Managers och verksamhetsintressenter för att förstå mål, utmaningar och förbättringsmöjligheter.
Du samlar in, analyserar och dokumenterar verksamhetsbehov på ett sätt som gör dem tydliga och användbara för digitala team.
Du omvandlar behov till krav, processflöden och beslutsunderlag som stödjer både prioritering och genomförande.
Du stöttar design och implementation av digitala lösningar med fokus på mätbart affärsvärde.
Du arbetar nära Product Owners, utvecklare, arkitekter och UX-specialister för att skapa samsyn och framdrift.
Du bidrar till roadmap-planering, prioritering och kontinuerliga förbättringsinitiativ.
Du driver dialog mellan olika funktioner och hjälper verksamhet och digitala team att arbeta mot samma mål.
KravFlera års erfarenhet som Business Analyst eller i en liknande roll inom digitalisering, IT eller transformationsprojekt.
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av att strukturera komplex information till tydliga rekommendationer och beslutsunderlag.
Erfarenhet av att samla in, analysera och dokumentera verksamhetskrav.
Erfarenhet av att facilitera dialog och samarbete med olika typer av intressenter och stakeholders.
God förståelse för affärsprocesser, digitala produkter och agila arbetssätt.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att bygga förtroende över olika funktioner och organisationer.
Ett proaktivt, nyfiket och förbättringsorienterat arbetssätt.
MeriterandeDu trivs med att koppla samman strategi, verksamhetsbehov och digital leverans.
Du har förmåga att skapa struktur i komplexa miljöer.
Du motiveras av tvärfunktionellt samarbete och förändringsarbete.
Du vill bidra till utveckling som gör verklig skillnad för verksamheten.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959518-2067422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9975901