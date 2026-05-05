Senior Business Analyst
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren och självgående Business Analyst till ett längre uppdrag hos en etablerad aktör inom dagligvaru- och handelssektorn. Uppdraget erbjuder en central roll i utvecklingen av verksamhetskritiska system och processer inom inköp och sortiment.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i ett team som ansvarar för systemstöd kopplat till leverantör, artikel och inköp. Rollen innebär att driva kravarbete i flera parallella initiativ med fokus på att möjliggöra affärsmässiga förflyttningar, förbättra datakvalitet samt modernisera befintliga systemlösningar.
Uppdraget omfattar både förvaltning av befintliga system och utveckling av nya funktioner, bland annat inom simulering och analysstöd.
Ansvarsområden
Fånga och analysera verksamhetsbehov genom workshops, möten och dialog
Dokumentera och omsätta behov till funktionella och icke-funktionella krav
Samarbeta nära utvecklingsteam för att säkerställa kvalitet i utveckling, test och implementation
Driva backlog och prioritera krav i linje med verksamhetens mål
Stötta verksamheten i både operativa och strategiska frågor
Delta i estimering av tid och kostnad
Bidra till stabil förvaltning samt incident- och problemlösning
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som Business Analyst i komplexa IT-miljöer
Är trygg i att självständigt driva kravarbete från behov till färdig lösning
Har god förståelse för samspelet mellan verksamhet och IT
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Är analytisk, strukturerad och har en stark samarbetsförmåga
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av databaser, queries eller kodförståelse
Kunskap inom datamodellering och systemintegrationer
Erfarenhet av transformations- eller moderniseringsprojekt
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
172 65 STOCKHOLM
