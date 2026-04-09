Senior Business Analyst
Quest Consulting Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior Business Analyst till ett omfattande transformationsprogram inom corporate lending hos en ledande aktör inom bank- och finanssektorn.
Uppdraget är en del av ett end-to-end-program med fokus på att definiera målbild och roadmap för framtida lösningar inom kreditprocesser. Du bidrar till att strukturera och konkretisera initiativ samt säkerställer att arbetet bryts ned i genomförbara leveranser för utvecklingsteamen.
I rollen arbetar du nära epic owners inom flera centrala områden och stöttar i att bryta ned epics till features. Du deltar även i kravarbete och förfining för att säkerställa tydliga och implementerbara underlag.
Rollen kräver en stark analytisk förmåga, erfarenhet av komplexa transformationsprogram samt god förståelse för kreditprocesser och beslutsstöd inom bank.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Du har flera års erfarenhet som senior Business Analyst eller Requirement Analyst.
Du har dokumenterad erfarenhet från större transformationsprogram.
Du har erfarenhet av att arbeta i end-to-end-program eller motsvarande komplexa initiativ.
Du har erfarenhet av kravarbete och nedbrytning av epics till features i agila organisationer.
Du har erfarenhet av att samarbeta med utvecklingsteam och bidra till kravförfining inför utveckling.
Du har god kommunikativ förmåga på engelska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från bank- eller finanssektorn.
Erfarenhet av corporate credit eller kreditprocesser.
Förståelse för kreditflöden såsom origination, beslutsprocesser och limit management.
Erfarenhet av arbete med risk- och exponeringsdata (Exposure Overview).
Erfarenhet av beslutsstödsystem, exempelvis DecideIT eller liknande lösningar.
Övergripande förståelse för target architecture och arkitekturarbete i större organisationer.
Du är analytisk och strukturerad, med en god förmåga att bryta ned komplexa problem till tydliga och hanterbara delar. Du är proaktiv och drivande, och tar ansvar för att strukturera arbetet och föra initiativ framåt. Du har en stark samarbetsförmåga och är van att arbeta i tvärfunktionella team. Samtidigt är du kommunikativ och tydlig i dialogen med både verksamhet och IT. Du har också en god förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa verksamhetsprocesser och omsätta dem till konkreta lösningar.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm
)
172 65 STOCKHOLM
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9843679