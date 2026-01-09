Senior Business Analyst
Uppdragsperiod: Omgående - 31 december 2026
Plats: Stockholm
Omfattning: 100 %
Vi söker nu en Senior Business Analyst till ett omfattande transformationsprogram inom B2B finansiella tjänster. Programmet drivs i en tvärfunktionell, matrisorganiserad struktur och syftar till att modernisera affärsprocesser, system och arbetssätt - med fokus på att skapa en enhetlig och effektiv leverans över flera initiativ. Miljön kombinerar agila arbetssätt med tydlig programstyrning.
I rollen stärker du krav- och designförmågan genom att driva kravarbete över affärsprocesser, system och externa partners, med särskilt fokus på asset finance/leasing-lösningar. Du analyserar nuläge och framtida behov, dokumenterar och förbättrar processer, hanterar features i Jira och fungerar som en viktig brygga mellan verksamhet, utvecklingsteam och leverantörer.
Om rollen
Som Senior Business Analyst arbetar du med att säkerställa tydliga, spårbara och genomförbara krav som stödjer programmets mål. Rollen innebär nära samarbete med både affärssidan och IT, och du förväntas bidra aktivt till ett mer digitalt och strukturerat arbetssätt, samtidigt som du identifierar förbättringsmöjligheter i processer och leverans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva kravarbete kopplat till affärsprocesser, system och externa partners
Analysera och definiera nuvarande och framtida behov i verksamheten
Dokumentera och vidareutveckla processer och arbetssätt
Refinement och prioritering av krav/features i Jira
Vara länken mellan affärsstakeholders, utvecklingsteam och leverantörer
Stödja och coacha verksamhetsanvändare i förändringsarbete
Bidra till ett mer digitalt och strukturerat arbetssätt
Identifiera förbättringar i processer, arbetssätt och leveransförmåga
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 5 års erfarenhet som Business Analyst, gärna i större transformationer
Erfarenhet av core banking-transformationer samt god förståelse för bank- och leasingaffären
Erfarenhet av arbete med CRM-implementationer
Kunskap inom relevanta domäner såsom credit, payments, collections och finance
Stark analytisk förmåga och vana att omsätta data och insikter till tydliga rekommendationer
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
God vana av att arbeta i Jira samt stark administrativ förmåga
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad, lösningsorienterad och trygg i komplexa miljöer
Kommunikativ och pedagogisk i dialog med olika målgrupper
Van att driva arbete framåt och skapa tydlighet i krav och leveranser
Relationsskapande och professionell i samarbetet med stakeholders och leverantörer
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
