Senior bro- och tunnelbesiktningsspecialist
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Sala Visa alla säkerhetsjobb i Sala
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker erfarna konsulter för besiktning och inspektion av bro- och tunnelkonstruktioner i en kommunal infrastrukturmiljö. Uppdraget omfattar inspektioner och tillståndsbedömningar av ett brobestånd med totalt 31 broar, samt tillhörande utredningar och framtagning av tekniska beskrivningar inför bro- och konstruktionsarbeten. Arbetet inkluderar även administrering av broförvaltningssystemet BatMan (Bridge & Tunnel Management).
Inspektioner genomförs enligt gällande anvisningar i BatMan samt TRVK Bro och Trafikverkets handbok för inspektion av byggnadsverk.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra inspektioner/besiktningar av broar och tunnelkonstruktioner (huvudinspektion, allmän, särskild och översiktlig inspektion).
Utföra tillståndsbedömningar och dokumentera resultat enligt gällande regelverk och inspektionsanvisningar.
Administrera och uppdatera broförvaltningssystemet BatMan.
Ta fram TA-planer och lämna underlag till beställare för godkännande.
Bidra med konsultation och utredningar kopplade till bro- och konstruktionsåtgärder.
Upprätta tekniska beskrivningar och reparationsunderlag för bro samt kringbyggnader.
Ta fram åtgärdsplaner baserat på inspektionsresultat.
KravErfarenhet av liknande uppdrag.
Genomgången och godkänd kurs från Trafikverket för broreparationer (kompetens för inspektion).
Erfarenhet av besiktning av konstruktionsbyggnader samt att ta fram åtgärdsplan.
Erfarenhet av framtagande av handling för reparation av bro samt kringbyggnader.
Erfarenhet av minst 4 liknande uppdrag från de senaste 3 åren.
Förmåga att kunna svara på eventuella frågor inom 2 arbetsdagar.
