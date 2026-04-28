Senior BI-utvecklare
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag där du vidareutvecklar ett etablerat BI-system som används för nationell antagningsstatistik hos en myndighet inom högre utbildning. Här får du vara med och stärka hur data samlas in, förädlas och visualiseras för att ge bättre beslutsunderlag i en verksamhet med tydlig samhällsnytta.
Du arbetar i ett Scrum-team inom en agil utvecklingsmodell inspirerad av SAFe, nära både utvecklingsteam och verksamhet. Rollen passar dig som trivs med att ta ansvar genom hela BI-kedjan - från datalager och ETL till rapportering och integrationer - och som vill bidra både strategiskt och operativt. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera avancerad BI-utveckling med konkret påverkan i en datatung verksamhet.
ArbetsuppgifterDu vidareutvecklar ett BI-system för nationell antagningsstatistik.
Du utvecklar och förbättrar datalager, ETL-flöden och BI-lösningar i Microsoft Azure.
Du bygger rapporter och visualiseringar i Power BI baserade på komplexa datamängder.
Du utvecklar API:er i C# och .Net för integration med BI- och dataplattformar.
Du driver och strukturerar utvecklingsarbetet självständigt i nära samarbete med team och verksamhet.
Du bidrar till att BI-lösningen skapar verksamhetsnytta och stödjer effektivt beslutsfattande.
KravGedigen erfarenhet av systemutveckling inom offentlig sektor.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ETL-processer, datalagerutveckling och BI-lösningar.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med avancerad SQL.
Dokumenterad erfarenhet av Microsoft Azure och dess BI-relaterade tjänster, inklusive minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Azure Data Factory, Azure Analysis Services och Azure SQL Databases.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av Azure App Services, Azure Automation och Azure Logic Apps.
Dokumenterad erfarenhet av Data Vault-arkitektur i Azure-baserade BI-lösningar, inklusive minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Data Vault-arkitektur i Microsoft Azure.
Dokumenterad erfarenhet av Power BI och DAX samt minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att utveckla rapporter baserade på komplexa datamängder.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av att utveckla API:er i C# och .Net för integration med BI- och dataplattformar.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete med antagningsstatistik inom en myndighet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Du samarbetar väl, kommunicerar tydligt och kan arbeta självständigt.
MeriterandeErfarenhet av att självständigt driva alla delar i en BI-lösning.
Erfarenhet av övervakning, felsökning, konfigurering, drift och förvaltning av resurser i Microsoft Azure.
Förmåga att dokumentera lösningar och utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
