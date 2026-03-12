Senior BI-konsult - Power BI & Power Apps

Digitalenta AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg
2026-03-12


Till vår kund inom kollektivtrafik söker vi nu en Senior BI-konsult - Power BI & Power Apps som kommer att arbeta med vidareutveckling av verktyget Leveranskvalitet, som används för uppföljning av trafikleveranser.
Verktyget används idag för uppföljning av buss-, spårvagns- och båttrafik och ska nu vidareutvecklas för att även stödja tågtrafik. Uppdraget innebär bland annat att implementera nya datakällor, beräkningsmodeller och nyckeltal anpassade till tågaffären.
Systemet består av Power BI-rapporter för analys och visualisering, kompletterat med inbäddade Power Apps för inmatning av bland annat måltal, analyser och åtgärder. Data lagras i vår kunds dataplattform baserad på Databricks och Azure SQL.
Utöver arbetet med leveransuppföljning för tåg kommer du även att bidra till utveckling och visualisering av trafikslagsövergripande nyckeltal, exempelvis kopplat till:

Leverans / produktion

Resande

Händelser

Kundnöjdhet

Du kommer att arbeta nära verksamheten samtidigt som uppdraget genomförs i samarbete med teamets Power BI- och backendutvecklare.
Arbetsform: Hybrid - minst 50 % på plats i Göteborg.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Kvalifikationer
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet inom BI & Analytics

Minst 5 års erfarenhet av Power BI

Minst 2 års erfarenhet av Power Apps

Erfarenhet av SQL

Relevant eftergymnasial utbildning

Förmåga att arbeta självständigt och driva arbete framåt

Erfarenhet av agila arbetssätt och samarbete i team (t.ex. parprogrammering)

God kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära verksamheten

Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet från kollektivtrafik, transport eller offentlig sektor

Erfarenhet av Databricks

Erfarenhet av Azure SQL Database

Uppdraget För det här uppdraget anställs du som konsult på Digitalenta. Vi erbjuder alla våra konsulter ett gediget friskvårdsbidrag, försäkringar, förmånligt pensionssparande, konsultträffar och givetvis en engagerad konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden.
Uppdraget är på heltid och förväntas starta omkring 2026-04-13 till 2026-12-31.

