Senior beräkningsingenjör / Statiker till Carpri AB
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Strängnäs Visa alla byggjobb i Strängnäs
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Senior beräkningsingenjör / Statiker till Carpri AB i Strängnäs
Vill du vara den tekniska nyckelpersonen i ett välrenommerat byggkonsultföretag? Hos Carpri AB byggkonsulter blir du vår expert inom statiska beräkningar, dimensionering och avancerade konstruktionslösningar. Du får en nyckelroll i ett erfaret team där kunskap, kvalitet och nära samarbete är en självklar del av vardagen.
Nu söker vi en senior beräkningsingenjör som vill ta över rollen efter vår nuvarande beräkningsspecialist som successivt trappar ned efter många års nära samarbete med Carpri. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta med tekniskt utmanande projekt och samtidigt vara ett viktigt stöd för dina kollegor. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Om rollen
Som senior beräkningsingenjör ansvarar du för våra mest kvalificerade beräkningar och fungerar som specialist inom statiska analyser och dimensionering. Du arbetar nära övriga konstruktörer och bidrar med din kompetens genom hela projekteringen – från tekniska utredningar och kontrollberäkningar till färdiga konstruktionslösningar.
En stor del av uppdragen är om- och tillbyggnader där befintliga stål- och betongkonstruktioner ska analyseras, dimensioneras och anpassas efter nya förutsättningar. Projekten ställer höga krav på teknisk förståelse, erfarenhet och god kännedom om gällande regelverk. Fokus ligger på teknik, problemlösning och att vara företagets specialist inom beräkning och dimensionering.
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra avancerade statiska beräkningar och FEM-analyser.
Dimensionera konstruktioner i stål, betong och trä.
Genomföra tekniska utredningar och kontrollberäkningar av befintliga konstruktioner.
Vara ett tekniskt stöd till företagets konstruktörer.
Bidra till kvalitetssäkring och utveckling av företagets beräkningsarbete.
Granska och kvalitetssäkra övriga konstruktörers beräkningar.
Du kommer att vara företagets främsta specialist inom statiska beräkningar och fungera som tekniskt bollplank för övriga konstruktörer. Du arbetar i vårt moderna kontor i fastigheten som vi själva projekterat och uppfört i Strängnäs. Vi tror på värdet att ses på kontoret för att samarbeta, dela kunskap och utvecklas tillsammans. Samtidigt finns möjlighet till viss flexibilitet och distansarbete.
Arbeta i Strängnäs – med livskvalitet i vardagen
Vårt kontor ligger i moderna lokaler i Strängnäs med ett strategiskt läge nära både E20 och riksväg 55. Hit tar du dig enkelt med bil från exempelvis Eskilstuna, Västerås, Enköping, Katrineholm och Södertälje – utan köer och med pendling i motsatt riktning till trafikflödena. Hos oss slipper du storstadens trafik och jakten på parkeringsplatser. Vi erbjuder fri parkering precis utanför kontoret, möjlighet till elbilsladdning och en arbetsmiljö där du kan lägga tiden på teknik och kollegor i stället för bilköer.Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom byggkonstruktion och många års erfarenhet av kvalificerade konstruktionsuppdrag. Du trivs med tekniskt komplexa frågeställningar, har ett strukturerat arbetssätt och delar gärna med dig av din kunskap till kollegor.
Vi söker dig har:
Civilingenjörsexamen inom väg- och vatten eller motsvarande byggteknisk utbildning är meriterande. Avgörande är dokumenterad spetskompetens inom statiska beräkningar och dimensionering
Minst 10–15 års erfarenhet av byggkonstruktion
Erfarenhet som statiker, beräkningsspecialist, senior konstruktör eller i en liknande specialistroll
Mycket god kompetens inom statiska beräkningar och FEM-analys
Erfarenhet av dimensionering i stål, betong och trä
Erfarenhet av befintliga konstruktioner, ombyggnadsprojekt och tekniska utredningar
God vana av FEM-Design eller motsvarande beräkningsprogram
Om Carpri AB
Carpri AB är en konstruktions- och byggnadsingenjörsbyrå i Strängnäs. Vi erbjuder tjänster inom konstruktion, projektering och byggledning och följer våra kunder genom hela byggprocessen – från tidiga utredningar till färdiga lösningar.
Hos oss finns den tekniska kompetensen och erfarenheten från större teknikkonsultföretag, kombinerad med det mindre företagets entreprenörsanda, personliga engagemang och korta beslutsvägar. Vi arbetar nära våra kunder och värdesätter långsiktiga relationer, hög kvalitet och ett prestigelöst samarbete.
Du blir en del av ett engagerat team där kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen och där varje medarbetare har möjlighet att påverka både projekten och företagets fortsatta utveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och förmåner.
Hos Carpri blir du inte en av hundratals konstruktörer. Du får en central roll där dina tekniska beslut får direkt genomslag i verksamheten. Vi erbjuder korta beslutsvägar, stor möjlighet att påverka och en arbetsmiljö där hög teknisk kvalitet står i fokus.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Carpri AB med Isaksson Rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Annika Loberg
073-048 85 50annika@isakssonrekrytering.se
(mailto:annika@isakssonrekrytering.se
)
Välkommen med din ansökan via Isaksson Rekryterings hemsida. Vi behandlar ansökningar löpande och tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.carpri.se/
645 42 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carpri AB Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Annika Loberg annika@isakssonrekrytering.se +46730488550 Jobbnummer
9998412