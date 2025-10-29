Senior Backendutvecklare till Taxiteknik
2025-10-29
Vill du vara med och bygga teknik som hela taxibranschen litar på i realtid? Hos TaxiTeknik får du en nyckelroll i ett litet, högpresterande team där det du skapar får direkt påverkan på över 3 000 fordon som rullar dygnet runt.
Om oss
TaxiTeknik utvecklar och levererar ett komplett affärssystem för taxibolag, med produkter som Traffic Management, DriverApp och BookingApp. Vi är en del av Vitec och verkar huvudsakligen på den svenska marknaden, där vi har en stabil position. Sedan starten 2019 har vi byggt en lösning som blivit central för våra kunders dagliga verksamhet och vi har ambitiösa planer på att expandera till fler länder. Vi är ett mindre team med korta beslutsvägar, höga krav och stort ansvarstagande.
Rollen
Som senior systemutvecklare kommer du direkt in i kärnan av vår teknik. Det handlar om realtidskritiska system där varje millisekund räknas och där driftsäkerhet är affärskritiskt. Du kommer att arbeta brett över backend och systemnära utveckling, hantera databaser och arbeta i Linux-miljö.
Det är en hands-on-roll där du inte bara skriver kod, utan även förstår, påverkar och tar ansvar för helheten. Vårt fokus ligger på stabilitet, skalbarhet och ständig förbättring, där vi släpper kontinuerligt nya funktioner i korta sprintar. Vårt ekosystem är till stora delar baserat på Dart, detta är inget krav utan vi ser hellre att man sitter i en bred systemutvecklingsförmåga och lätt att ta till sig nya verktyg och tekniker.
Teamet
Du blir en del av ett tight team med två andra utvecklare som var med och byggde produkten från grunden.Vi jobbar agilt med Jira och har ett öppet arbetssätt där alla är delaktiga i tekniska beslut. Även om det finns flexibilitet i arbetstider, ser vi gärna att du är på plats större delen av veckan för bättre samarbete och snabbare iterationer.
Kvalifikationer
Stark kompetens inom databaser och Linux
Du arbetar självständigt och levererar med hög kvalitet
Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
Det är även meriterande med erfarenhet av Dart och Flutter samt mikrotjänstarkitektur och realtidskritiska system.
Förmåner
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Flexibla arbetstider vid behov
Utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Publiceringsdatum2025-10-29Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna tillsättning använder vi vår rekryteringspartner Detechtiv. Vid frågor kontakta Victor Hesselman på victor.hesselman@detechtiv.se
.
Om Taxiteknik
Vi utvecklar och levererar ett komplett affärssystem för taxibolag genom våra appar Traffic Management, Driver och Booking. Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Läs mer på www.taxiteknik.se.
Om Vitec Software Group
Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter har utvecklats utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra affärsenheters framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på - idag och imorgon. Vitec har 1 770 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2024 en nettoomsättning på 3 334 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com. Ersättning
