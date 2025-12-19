Senior Backendutvecklare till Svea Bank
Svea Bank AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-12-19
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svea Bank AB i Solna
, Stockholm
, Falun
, Uppvidinge
, Alvesta
eller i hela Sverige
Är du senior systemutvecklare som drivs av komplexa tekniska utmaningar och vill skapa hållbara lösningar? Vi söker dig som vill använda din seniora kunskap hos oss på Svea Bank där du får möjlighet att arbeta med engagerade kollegor och vara med och skapa smarta, hållbara och säkra lösningar. Är du trygg i dina kunskaper, stöttande och har ett affärstänk som sträcker sig bortom programmering? Då kan detta vara rollen för dig. Om rollen Vi söker en engagerad senior systemutvecklare inom .NET / C#. På Svea Bank fokuserar vi på att forma stabila och autonoma team där alla bidrar med idéer och tankar för att skapa en dynamisk och kreativ utvecklingsmiljö. Du blir en del av ett utvecklingsteam inom Common Services, ett område som bygger centrala tjänster åt Sveas affärsområden. Teamen vi söker utvecklare till är Company And Person info (CAP): Integrationstjänster för att hämta extern företags- & personinformation från leverantörer som UC, m.fl. Dessa team nyutvecklar och förvaltar tjänster inom flera av våra interna system och säkerhetslösningar. Som Senior Backend-utvecklare kommer du att spela en nyckelroll i att designa och utveckla moderna tjänster som är viktiga byggstenar i vårt finansiella ekosystem. I den här rollen tillhör du området Common Services, som utvecklar och tillhandahåller gemensamma system och tjänster som används i hela Svea Bank över alla affärsområden, vilket ställer höga krav på kvalitativa tjänster med exceptionell leveransförmåga. CAP/ART teamen arbetar med system och tjänster som säkerställer tillgång till tillförlitlig data om företags- och personinformation till affärsområden och funktioner. Tech stack:
• .N NET Core/Framework, C#, F#, Dotnet 8,
• Event driven architecture
• MVC, ASP. NET Web API, Angular/React, SQL, Azure/Git, TFS. Som backend utvecklare i teamet arbetar du med både nyutveckling och förvaltning av dessa system i .NET / C#, där du bygger integrationer och programmerar API:er för effektiva dataflöden.
Vem är du? Du är en kreativ och nyfiken person med en genuin passion för mjukvaruutveckling. Precis som vi, älskar du att lära dig, hålla dig uppdaterad om de senaste tekniktrenderna och skriva ren, högkvalitativ kod. Du är bekväm med att dela dina tankar, lyfta problem tidigt och bidra till genomtänkta lösningar. Du trivs i en teammiljö och har erfarenhet av att arbeta i en agil miljö. Du har arbetat med utveckling länge och är självgående och trygg i dina kunskaper, samt vill och kan dela med dig av dessa till ditt team. Du är en hjälpsam lagspelare som är ansvarstagande för din egen kod, men även för kvaliteten på arbetet teamet som helhet levererar. Du är lösningsfokuserad och kommunikativ, uppskattar kunskapsdelning och har tålamod att hjälpa dina kollegor vid behov.
Erfarenhet & kvalifikationer:
Minst 10 års erfarenhet av att arbeta som .NET-utvecklare
Mycket god kunskap och erfarenhet av C# och .NET Core/Framework
Mycket god kunskap och erfarenhet av CI/CD pipelines och REST API:er
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift
Har du erfarenhet från finansiell eller regulatorisk bransch, erfarenhet av fullstack och/eller frontend samt som mentor eller lead developer är detta meriterande. Du kan med fördel skicka med exempel på din kod (t.ex. från GitHub) redan i din ansökan.
Om Svea Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Rekryterare Johanna Rooth på johanna.rooth@svea.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Bank AB
(org.nr 556158-7634) Arbetsplats
Svea Kontakt
Sanna Löfgren sanna.lofgren@svea.com Jobbnummer
9656029