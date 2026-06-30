Senior Backendutvecklare till Data- och analysplattform
Västra Götalandsregionen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-30
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Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Enhet Data- och analysplattform söker nu en senior Backendutvecklare som vill bidra till utvecklingen av informationslösningar som ligger till grund för en effektivare och säkrare hantering av data och information inom Västra Götalandsregionen. Vår målsättning är att informationen är tillgänglig vid rätt tillfälle för rätt person och håller så pass hög kvalitet att den kan hjälpa oss att förbättra verksamheten genom bland annat AI och andra analysmetoder.
Ditt uppdrag
Du blir en del av ett nyetablerat utvecklingsteam (systemutvecklare) som möjliggör uppföljning, planering, styrning och analys genom tillgängliggörande av information i VGR. Teamet kommer främst att ansvara för förvaltning och utveckling av lösningar inom data- och informationsstyrning, för att säkerställa hög datakvalitet och informationssäkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar modellering, automatisering, transformering och strukturering av data. Du bidrar även till att utveckla och följa utvecklingsstandarder, datamodeller och tekniska lösningar. Vi arbetar i team med agila arbetssätt där vi kontinuerligt förbättrar våra lösningar tillsammans.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en dynamisk miljö där du får arbeta med stora datamängder och bidra till samhällsviktiga beslut.
Vår organisation kan erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling inom BI-/analysområdet
Erfarenhet av informationslösningar i komplexa miljöer
Erfarenhet av datavirtualisering
Erfarenhet av att utveckla och förvalta datakatalog
Erfarenhet av att jobba med metadata
Goda programmeringskunskaper i MS SQL inklusive SSIS
Erfarenhet av systemutveckling i större organisationer
God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska
Vi ser även att du:
Är nyfiken och intresserad av att hålla dig uppdaterad om de senaste tekniska trenderna och lösningarna inom områdetPubliceringsdatum2026-06-30Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är analytisk, strukturerad och har god förmåga att dra relevanta slutsatser. Du tycker om att samverka med kollegor och andra professioner och har samtidigt en förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vi ser gärna att du har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och vill vara med och forma arbetet över tid.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.
Övrigt
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Under semesterperioden, veckorna 27-31, kommer det vara en paus i rekryteringsprocessen. Välkommen med eventuella frågor kring tjänsten igen den 3 augusti.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Data och Analys, Data- och analysplattform Kontakt
Vision: Jeanette Hansson 0767-742849 Jobbnummer
9985974