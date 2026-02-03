Senior Backendutvecklare .NET och Azure
2026-02-03
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren backendutvecklare som vill vara med och vidareutveckla backend-arkitekturen för en MVP av mobil- och webbapplikationer inom invånarnära klinisk forskning. Lösningen fokuserar på säker och integritetsanpassad insamling, hantering och delning av hälsodata från smarta konsumentprodukter.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team där designers och utvecklare arbetar nära forskare och andra intressenter, med ett tydligt användarcentrerat arbetssätt. Uppdraget innebär stort eget ansvar från teknisk design och utveckling till dialog och samordning med relevanta specialister samt val av tekniska komponenter och tredjepartslösningar där det behövs.
ArbetsuppgifterBygga upp och vidareutveckla backend-arkitekturen för mobil- och webbapplikationer
Designa och utveckla backend för MVP (med hänsyn till FHIR-standard)
Driva arbetet med säker lagring av persondata utifrån befintlig IT-infrastruktur
Medverka i beställning och etablering av tekniska komponenter, exempelvis databaser
Driva arbetet med lagring av pseudonymiserade data i lämplig tredjepartslösning
Samverka med tekniska specialister internt samt med externa partners
Bidra med viss frontend-utveckling vid behov
KravMinst 5 års erfarenhet av .NET-utveckling (eller IT-arkitektur med tydlig .NET-profil)
Minst 3 års erfarenhet av Microsoft Azure
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med datastandarden FHIR
Praktisk erfarenhet av frontend-utveckling med Vue
Praktisk erfarenhet av mobilappsutveckling med Ionic och Capacitor
Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
