Senior Backendutvecklare .NET/C#
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhetskritisk mediemiljö där nästa generations radioproduktionssystem utvecklas med ljud, stabilitet och realtidskommunikation i fokus. Här får du arbeta med centrala backendtjänster kopplade till mixerområdet och närliggande funktioner, i en produkt där hög tillgänglighet och prestanda är helt avgörande.
Du blir en del av ett agilt, tvärfunktionellt team där du samarbetar nära användare, produktägare, utvecklare och tekniska ledare. Rollen kombinerar djup backendutveckling med systemdesign och arkitektur, och du bidrar aktivt till en hållbar teknisk riktning för den gemensamma produkten. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka komplexa system där teknikvalen gör verklig skillnad i en samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu analyserar befintliga lösningar och sätter dig snabbt in i kodbasen för att förstå systemets tekniska och verksamhetsmässiga behov.
Du designar, vidareutvecklar och förbättrar backendtjänster i .NET/C# med fokus på stabilitet, prestanda och driftbarhet.
Du driver systemdesign och bidrar till arkitekturfrågor i tekniskt avancerade miljöer.
Du utvecklar lösningar för event- och köbaserad kommunikation, exempelvis med RabbitMQ, Kafka eller NATS.
Du arbetar med Kubernetes och containerbaserade driftsmiljöer för att skapa robusta och skalbara tjänster.
Du förbättrar bygg-pipelines, automatiserade leveransflöden och testautomatisering för att stödja ett effektivt utvecklingsflöde.
Du bidrar till säkerhet, övervakning och hög tillgänglighet i moderna system.
Du delar kunskap aktivt i teamet och bidrar i agila ceremonier, demos och andra gemensamma aktiviteter.
KravDokumenterad erfarenhet som senior backendutvecklare (8+ år).
Djup kompetens inom .NET och C#.
Erfarenhet av systemdesign och arkitektur i tekniskt avancerade miljöer.
Erfarenhet av Kubernetes och containerbaserade driftsmiljöer.
Erfarenhet av bygg-pipelines och automatiserade leveransflöden.
Erfarenhet av säkerhet, övervakning och driftbarhet i moderna system.
Erfarenhet av event-/köbaserad kommunikation, exempelvis RabbitMQ, Kafka eller NATS.
Erfarenhet av realtidssystem eller system med höga krav på tillgänglighet och prestanda.
Erfarenhet av automatiska tester.
God förmåga att sätta dig in i befintlig kod och ta en aktiv roll i framtagandet av nya tekniska lösningar.
God kommunikativ förmåga och vilja att dela kunskap med andra.
Du är bekväm med att genomgå bakgrundskontroll och att arbeta under sekretess.
MeriterandeKunskap om ljud över IP.
Erfarenhet från mediebranschen.
Erfarenhet av system där ljud och/eller bild är centrala delar.
Erfarenhet av utveckling av produktionskritiska system.
Erfarenhet av att bidra till teknisk riktning eller arkitektur i ett större produktområde.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8111982-2112799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10009851