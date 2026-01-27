Senior Avtalscontroller Till enheten Tekniska anläggningar
Stockholm Vatten AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Vatten AB i Stockholm
, Botkyrka
, Ekerö
, Salem
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du en analytisk och lösningsorienterad senior avtalscontroller som vill utveckla hur vi arbetar med våra avtal och skapa största möjliga nytta för verksamheten? Då kan det här vara rollen för dig.
Enheten Tekniska anläggningar driver och utvecklar bolagets tekniska avfallsanläggningar, eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm och anläggningar med kommunalt huvudmannaskap för sopsugar. Enheten ansvarar även för behandling och avsättning av restavfall, matavfall och övrigt material som sorteras ut eller framställs i anläggningarna.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som avtalscontroller har du ett övergripande ansvar för samordning, uppföljning och utveckling av verksamhetsavtal i nära samarbete med avtalsansvariga, inköp, jurister och enhetschefen. Enheten hanterar en omfattande och komplex avtalsportfölj till ett värde av cirka 2,3 miljarder kronor. Exempel på våra upphandlingar är drift- och underhåll av våra sopsugsanläggningar, behandling av rest- och matavfall samt serviceavtal för vår eftersorteringsanläggning.
I rollen arbetar du med att skapa kontroll och kvalitet i hela avtalskedjan från tecknande till uppföljning. Du analyserar avtalsdata, följer upp leveranser och identifierar risker, möjligheter och förbättringsområden. En viktig del av uppdraget är att arbeta med kunskapsåterföring från befintliga avtal för att stärka långsiktigheten och effektiviteten i vårt avtalsarbete och kommande upphandlingar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering på huvudkontoret i Ulvsunda, Bromma.
Fler exempel på dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
* Säkerställa att avtalsvillkor efterlevs och att verksamheten får ut full effekt av sina avtal
* Bygga affärsmässig dialog med leverantörer och våra samarbetspartner
* Driva utveckling av processer och verktyg inom avtalsförvaltning
* Samverka med upphandlare, jurister och verksamhetschefer
* Ta fram rapporter, nyckeltal och beslutsunderlag till ledning och styrelse
* Säkerställa att alla avtal hanteras på samma sätt enligt fastställda processer inom bolaget.
* Vara stöd inom avtalsförvaltning till enhetschef och övriga på enheten
* Leda och stödja arbete med upphandlingar och uppstart av nya avtalKvalifikationer
Som person är du analytisk och strukturerad, med förmåga att planera, organisera och driva dina processer på ett systematiskt sätt för att nå resultat. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika funktioner och trivs i en roll med många kontaktytor. Samtidigt tar du egna initiativ och driver ditt arbete framåt med fokus på kvalitet och helhet. Din noggrannhet och förmåga att prioritera gör att du håller ordning även i komplexa uppdrag. Har du dessutom ett genuint intresse för miljöfrågor och hållbar utveckling, kommer du att passa utmärkt i rollen.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning gärna med inriktning på miljölagstiftning och upphandling
* Minst fem års erfarenhet av arbete med avtal, avtalsuppföljning eller controllerfunktioner
* Erfarenhet av att arbeta med LOU upphandlingar
* Erfarenhet av att utveckla arbetssätt och processer
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Juridisk examen eller erfarenhet av juridiskt arbete, särskilt inom avtalsrätt, upphandling eller offentlig förvaltning.
* Erfarenhet av att tolka och upprätta avtal samt att ge juridiskt stöd i avtalsfrågor.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-01 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig Naomi Korang via mejl: Naomi.Korang@svoa.se
eller telefon 073-914 23 83.
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag som tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Hos oss får du jobba med samhällsviktiga frågor som är viktiga för både människa och miljö.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855) Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall, HR Kontakt
Rekryterare
Naomi Korang Naomi.korang@svoa.se 0739142383 Jobbnummer
9708204