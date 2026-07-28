Senior Automationsingenjör med PCS7-kompetens
Afry AB / Elektronikjobb / Borlänge Visa alla elektronikjobb i Borlänge
2026-07-28
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
, Ludvika
, Hofors
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-28Beskrivning av jobbet
AFRY Advanced Automation i Borlänge är en del av AFRYs satsning på att leverera innovativa och hållbara automationslösningar till industrin, med ett särskilt fokus på Siemens SIMATIC PCS7. Vi arbetar nära våra kunder för att skapa effektiva, säkra och framtidssäkrade system som bidrar till ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan.
Vårt team består av engagerade specialister inom automation, elkonstruktion, maskinkonstruktion och projektledning. Tillsammans arbetar vi med avancerade PCS7‐baserade lösningar, där kompetensutveckling och samarbete står i centrum.
Vi söker en automationsingenjör som vill vara med och driva utvecklingen av avancerade automationslösningar med fokus på PCS7 inom våra projekt.
Ditt ansvarsområde är att säkerställa automationsbehovet i pågående uppdrag, där du ibland följer hela projektprocessen – från kundidé och införsäljningsstöd till driftsatt anläggning – och ibland bidrar med specialistkompetens inom Siemens PCS7 i specifika delar av projekt.
Du kommer även att arbeta som delprojektledare, vilket innebär ansvar för planering, koordinering och uppföljning av automationsdelen i våra projekt, med särskilt ansvar för leveranser kopplade till PCS7‐lösningar. Arbetet sker både lokalt från vårt kontor i Borlänge och i samarbete med AFRY:s övriga organisation. En stor del av våra projekt är inom stål- och energisektorn, där PCS7 är en central plattform.
Arbetsveckorna är varierande. Vissa projekt är under längre perioder och innebär kontinuitet i arbetet med PCS7‐system, medan andra veckor består av kortare insatser såsom optimering, felsökning eller uppgraderingar i olika anläggningar. Du kommer att arbeta nära vårt automationsteam i Borlänge, där kunskapsutbyte kring PCS7 är en central del av vardagen.
Vi ser att du tar en drivande roll i våra automationsuppdrag, med hög ansvarsnivå och god samarbetsförmåga. Rollen innebär även att du fungerar som mentor för juniora kollegor inom PCS7 och bidrar till teamets tekniska utveckling.
Hos AFRY finns ett starkt nätverk av kompetensforum som kopplar samman våra PCS7‐specialister över hela organisationen. Här får du möjlighet att bygga relationer, dela kunskap och utvecklas inom nya teknikområden kopplade till Siemensplattformen. Systemutvecklingen går snabbt framåt, och våra kunders PCS7‐miljöer kommer kontinuerligt att behöva uppgraderas och vidareutvecklas. Du behöver därför vara öppen för att lära dig nya teknologier och versioner inom PCS7‐ekosystemet. Rollen är inte säkerhetsklassad i dagsläget, men kan komma att innefatta säkerhetsklassade uppdrag i framtiden.Kvalifikationer
I den här rollen är det viktigt att du har en stark känsla för planering och struktur.
Du arbetar metodiskt och är van att hantera komplexa systemmiljöer, exempelvis Siemens PCS7, där du bryter ner uppgifter i tydliga steg och säkerställer kvalitet i leveransen. Noggrannhet och detaljfokus är en självklar del av ditt arbetssätt.
Vi värdesätter också integritet. Du sätter teamets och organisationens mål i första hand och agerar alltid professionellt, särskilt i leveranser där PCS7 är affärskritiskt för kundens verksamhet.
Slutligen är kommunikation en nyckelkompetens. Du uttrycker dig öppet och ärligt, lyssnar in andras perspektiv och skapar dialog – både internt och i kundsamarbeten där du ofta agerar teknisk expert inom PCS7.Kvalifikationer
Relevant yrkeserfarenhet inom industriell automation med tydligt fokus på Siemens SIMATIC PCS7
Relevant formell utbildning inom automation eller motsvarande praktisk erfarenhet
Goda systemkunskaper i PCS7 (design, programmering, driftsättning)
Språkkunskaper: svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Ingenjörsutbildning inom el/automation med industriell inriktning
Vana att arbeta i projektform, gärna i ledande roll inom automationsprojekt baserade på PCS7
Erfarenhet av uppgraderingar och migreringar av PCS7‐system
Erfarenhet av att agera ledande ingenjör och stötta juniora kollegor
Erfarenhet av integration av PCS7 mot drivsystem eller andra industriella system
Erfarenhet från projekt inom stål-, metall- eller energisektorn
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-09-10. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss!
Rolf Holmqvist – Service area manager rolf.holmqvist@afry.com
(mailto:rolf.holmqvist@afry.com
)
Mattias Jönsson - Group manager mattias.jonsson@afry.com
(mailto:mattias.jonsson@afry.com
)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 BORLÄNGE Arbetsplats
Afry Jobbnummer
10014078