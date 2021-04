Senior ASP.NET, MVC-utvecklare, Android studio, X-code, React.js - Tradingsolutions Sverige AB - Elektronikjobb i Stockholm

Tradingsolutions Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-05TradingSolutions driver en av Sveriges största bilauktioner. Vi säljer mer än 15 000 bilar per år åt olika finansbolag, kommuner, landsting och andra vagnparksägare. Företaget har från starten hanterat all försäljning över nätet och är starkt fokuserat på att ligga i framkant av teknikutvecklingen.Vi är i dagsläget 27 anställda och bolaget omsätter 95 mkr, växer snabbt med god lönsamhet. Vi sitter i nybyggda lokaler i Stadshagen, nära vattnet och tunnelbanan.Bolaget har många nya spännande projekt igång med stora partners som gör att vi räknar med att fortsätta växa kraftigt de närmsta åren.Vi söker en utvecklare med kompetens inom ASP.NET, MVC, MS SQL, IOS och Android som gillar att jobba med långsiktig systemutveckling.Samtliga utvecklare hos oss har högskoleutbildning och det är ett plus om du har det också, men för personer med talang är dörren alltid öppen.TradingSolutions fokuserar framför allt på hög teknisk kompetens, intresse och vilja att lära. TradingSolutions söker en programmerare för att bygga vidare på företagets egenutvecklade tradingplattform för bilauktioner. Systemet är huvudsakligen utvecklat i Microsoftmiljö: MVC + MS SQL. Vi har ett antal appar i IOS och Android knutna till plattformen, så erfarenhet av X-code och Android studio är ett plus. Vi börjar nu jobba med React JS, så intresse eller kunskap inom detta är bra.Arbetet utförs på vårt kontor tillsammans med våra erfarna utvecklare och i nära samarbete med tradingavdelningen som hela tiden använder systemet. Ett roligt och utmanande jobb, med korta utvecklingscykler där man får direktåterkoppling på jobbet man gör.Arbetsuppgifterna innefattar att utveckla helt nya delar av systemet i takt med att företaget växer. Nu håller vi exempelvis på att utveckla mobilanpassade versioner av sajten för olika användare och försäljning utanför EU vilket ställer nya krav på IT-stödet både för utländska kunder och internt.Inom utvecklingsteamet pratar vi både svenska och engelska. Detta är en högkvalificerad tjänst som kräver minst tre års universitetsstudier eller fem års arbetslivserfarenhet.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-05-05TradingSolutions Sverige ABNordenflychtsvägen 6211251 Stockholm5671949