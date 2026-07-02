Senior Artikelberedare / Produktdataingenjör
Avaron AB / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära utveckling, produktion och underhåll av avancerade luftvärnssystem? I den här rollen blir du en nyckelperson inom artikelberedning och produktdata i en tekniskt komplex och reglerad miljö där kvalitet, spårbarhet och konfigurationsstyrning är avgörande genom hela produktens livscykel.
Du stöttar projektverksamheten med struktur och precision i produktinformationen och samarbetar tätt med konstruktion, systemingenjörer, ILS, produktion och konfigurationsledning. Rollen passar dig som vill kombinera detaljfokus med helhetsperspektiv och bidra i system där rätt data gör verklig skillnad.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet med avancerad teknik och stor påverkan på både leverans och underhållbarhet.
ArbetsuppgifterDu skapar och underhåller artikelregister för tekniskt komplexa produkter.
Du bygger upp och förvaltar produktstrukturer och stycklistor (BOM).
Du driver revisions- och ändringshantering med fokus på kvalitet och spårbarhet.
Du säkerställer korrekt produktdata för reservdelslistor, underhållsberedning, konfigurationsstyrning och dokumentationsstrukturer.
Du hanterar material-, miljö- och exportrelaterad information i relevanta system och processer.
Du deltar i designgenomgångar ur ett produktdata- och livscykelperspektiv.
Du stöttar framtagning av tekniska publikationer och underhållsinstruktioner.
Du samarbetar nära med konstruktion, ILS, produktion och konfigurationsledning.
KravMinst 8 års erfarenhet inom relevant område.
Erfarenhet av artikelberedning och produktdatahantering för tekniskt komplexa produkter.
Erfarenhet av att skapa och underhålla artikelregister.
Erfarenhet av produktstrukturer och stycklistor (BOM).
Erfarenhet av revisions- och ändringshantering.
Erfarenhet av konfigurationsstyrning.
Erfarenhet av reservdels- och underhållsberedning.
Erfarenhet av teknisk dokumentation.
Erfarenhet av hantering av material-, miljö- och exportdata.
Erfarenhet av arbete i PLM-miljöer.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från försvarsindustrin eller annan reglerad verksamhet.
Erfarenhet av Obsolescence Management.
Erfarenhet av Teamcenter.
Erfarenhet av IFS.
Erfarenhet av ERP- och PLM-integrationer.
Kunskap om ASD S1000D, LSA, LSAR och S2000M.
Erfarenhet av försvarsindustristandarder och dokumentstyrda utvecklingsmiljöer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011465-2083340". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Halmstad C (visa karta
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302 50 HALMSTAD Jobbnummer
9990244