Senior applikationsspecialist MS365
2026-02-12
Vi söker en Senior applikations specialist Microsoft 365
Applikationsspecialist MS 365 som vill spela en nyckelroll i en digital enhet. Du blir en del av ett engagerat team
där vi satsar på samarbete och användarnytta - med MS365 som plattform för hela organisationen.
Ansvarsområden:
Implementera lösningar i Microsoft 365-ekosystemet.
Samverka med verksamhet och IT för att driva projekt från strategi till genomförande.
Stötta användarinförande, utbildningsinitiativ och förändringsledning.
Hålla dig uppdaterad om Microsofts roadmap och branschens bästa praxis.
4+ år erfarenhet som Specialist inom Microsoft 365/ / Power Apps i olika organisationer.
Djup kunskap inom Dynamics CRM, SharePoint Online, Teams, Power Platform, PowerShell, Microsoft
Security & Compliance och relaterade infrastrukturtjänster.
Du har erfarenhet av systemintegrationer och gärna certifieringar inom Dynamics eller Power Platform.
Du har erfarenhet av att analysera behov och leverera lösningar, konfiguration, felsökning och test.
Förmåga att kommunicera effektivt med både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Flytande på svenska och engelska båda i tal och skrift.
Som Microsoft 365 specialist kommer du att:
Leda uppbyggnaden och förvaltning av M365 miljön
Arbeta med säkerhetslösningar såsom Microsoft 365 Defender
Automatisera och effektivisera processer med PowerShell, Power Platform och Microsoft Graph API
Säkerställa informationsskydd och efterlevnad med Microsoft Purview
Arbeta nära Azurespecialist, Förvaltningsledare och andra intressenter för att förstå behov och krav
Bidra med teknisk expertis inom exempelvis applikationshantering
Säkerställa att lösningar följer etablerade standarder och bästa praxis
Leda tekniska initiativ, implementationer och strategisk rådgivning
Stötta supportteamet vid behov
Presentera tekniska lösningar för både tekniska och icke-tekniska intressenter
Kommunicera effektivt på både svenska och engelska
Meriterande:
Certifieringar inom Microsoft
Erfarenhet av hybridmiljöer och molnintegration
Vi söker dig som
Har minst 4 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft 365 applikationer
Har god förståelse för Microsofts säkerhets- och efterlevnadsverktyg
Är van att arbeta med Microsoft 365, PowerShell och samarbetsplattformar som Teams och Exchange
Online
Har erfarenhet av att ta fram och implementera lösningar utifrån verksamhetens behov
Är kommunikativ och strukturerad
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobs@skillhuset.se
Detta är ett heltidsjobb.
