Senior Application Security Coordinator
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2026-07-07
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🔐 Senior Application Security Coordinator
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan cybersäkerhet, koordinering och riskhantering? Vi söker nu en erfaren Senior Application Security Coordinator som vill ta en nyckelroll i att samordna och driva arbetet med att hantera säkerhetsbrister i en komplex IT-miljö.
I denna roll blir du en central länk mellan tekniska team, verksamheten och andra intressenter. Du ansvarar för att säkerställa att identifierade sårbarheter prioriteras, följs upp och åtgärdas på ett strukturerat och effektivt sätt.
🚀 Arbetsuppgifter
Samordna hanteringen av resultat från penetrationstester och sårbarhetsskanningar.
Säkerställa att identifierade säkerhetsbrister bedöms, prioriteras och följs upp.
Driva och koordinera åtgärdsarbete mellan flera team och intressenter.
Följa upp aktiviteter och säkerställa framdrift genom hela processen.
Etablera och utveckla processer för styrning, rapportering och uppföljning.
Samarbeta med affärsverksamhet, utvecklingsteam och infrastrukturspecialister.
Bidra till förbättrad säkerhet, efterlevnad av interna säkerhetskrav och externa regelverk.
✅ Vi söker dig som har
Erfarenhet av att arbeta i Jira.
God förmåga att analysera och prioritera säkerhetsrisker.
Erfarenhet av att leda och koordinera åtgärdsarbete i komplexa miljöer.
Förståelse för säkerhet inom både applikationer och infrastruktur.
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga samt vana att koordinera flera intressenter samtidigt.
Erfarenhet av att arbeta med resultat från sårbarhetsskanningar och penetrationstester.
Kunskap om CVE, CWE och CVSS.
⭐ Vi tror att du
Är strukturerad och driver arbetet framåt med tydligt fokus på resultat.
Har ett analytiskt arbetssätt och kan fatta välgrundade prioriteringsbeslut.
Trivs i en koordinerande roll där många kontaktytor ingår.
Har ett stort säkerhetsintresse och vill bidra till att minska verksamhetens riskexponering.
📍 Stockholm (Hybrid, 3 dagar/vecka på plats)
📅 2026-07-13 – 2027-12-31
⏰ Heltid
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8029517-2089781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9995283