Senior Androidutvecklare till Reseplanering och bokning
2026-04-17
Beskrivning av uppdraget
Inom området planering och bokning söker vi en Androidutvecklare med erfarenhet av arbete med Kotlin och Jetpack compose för att vidareutveckla kundens app. Då kunden arbetar med ett stort offentligt uppdrag vill vi att utvecklaren har erfarenhet inom tillgänglighet samt att ha arbetat med större mängder last och användare.
Du blir en del av ett agilt team på 13 personer, tillsammans med produktägare, mobilutvecklare (Android/iOS), backendutvecklare, testare, UX-designer och teamcoach. Teamet ingår i ett större förmågeområde med roller som lösningsarkitekt, verksamhetsspecialist, IT-specialist och testledare - vilket ger goda förutsättningar för samarbete och kunskapsutbyte.
Obligatoriska krav
Minst sex (6) års arbetslivserfarenhet på heltid av utvecklingsarbete för Android.
Eftergymnasial utbildning inom datorrelaterat område om minst två (2) år.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av tillgänglighetsanpassad apputveckling för Android.
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av att aktivt utveckla i Kotlin, varav minst två (2) års erfarenhet av att utveckla med Jetpack Compose (erfarenhet ska exempelvis inkludera arbete med funktioner såsom generics, error handling och concurrency programming).
Minst tre (3) års yrkeserfarenher av att arbeta i tvärfunktionella utvecklingsteam, inklusive samarbete med utvecklare, designers och produktägare. Kandidaten ska kunna beskriva sin roll och ansvar i projekten.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av designsystem (exempelvis Material design 3 eller liknande).
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av att skriva enhetstester.
Mervärdeskrav
Högskoleexamen eller högre examen i datorrelaterat område.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att jobba i automatiserade bygg- och deploysystem.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-05-18Slut: 2027-05-18
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1+1+1 år
Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka
Placering
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
112 38 STOCKHOLM Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se +46725992025 Jobbnummer
9859744