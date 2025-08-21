Senior anbudsingenjör/kalkylator till Husab AB
Bravura Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du flera års erfarenhet av att arbeta med kalkyler och processer? Lockas du av möjligheten att vara med och påverka anbud från första rad till inlämnat förslag? Hos Husab AB får du en nyckelroll där du har fullt ansvar för dina egna anbud där du också har en samordnande funktion! Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Husab AB.Om företaget
Husab AB bygger mer än fastigheter, de bygger förtroende, långsiktiga relationer och stolthet i varje projekt. De är ett stabilt och oberoende byggföretag med bas i Stockholm och med över 30 års erfarenhet av nybyggnation, ombyggnation och renovering - både för offentlig och privat sektor. Deras styrka ligger i det personliga engagemanget. Hos Husab arbetar du nära både beslutsfattare och kunder, i en miljö där hantverksskicklighet, ansvar och samarbete är självklara delar av vardagen. De är tillräckligt stora för att driva komplexa projekt och samtidigt tillräckligt små för att varje röst ska höras och varje idé kunna bli verklighet.
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet betyder något, på riktigt, och där din insats gör skillnad varje dag? Då kan Husab vara rätt plats för dig! Dina arbetsuppgifter
Som senior anbudsingenjör/kalkylator har du helhetsansvar för att driva anbudsprocessen utifrån givna metodiker. Du identifierar och väljer ut upphandlingar som är lämpliga, analyserar beställarkrav och samlar in underlag för att skapa konkurrenskraftiga anbud. I rollen registrerar du projekt i system, kontaktar underentreprenörer, bokar möten och planerar platsbesök för att säkerställa att allt flyter smidigt. Du mängdar, beräknar byggdelar och ser till att anbuden innehåller rätt tidplaner, dokumentation och ekonomiska bedömningar. Under anbudstiden är du länken mellan underentreprenörer, leverantörer och beställare, ansvarar för kommunikationen och ser till att anbuden är kompletta och korrekt utformade. Du tolkar handlingar, analyserar risker och ställer kompletterande frågor när det behövs. Du samarbetar nära anbudschefen och teamet bestående av anbudsingenjörer, inköpare, kalkylatorer och projektledare.
Det här är en roll för dig som har god förståelse för entreprenadjuridik och en känsla för prisbilden inom byggbranschen. Om du vill arbeta självständigt och driva anbudsprocesser från start till slut kan det här vara rätt jobb för dig.
Identifierar och väljer ut upphandlingar som är lämpliga, analyserar beställarkrav och samlar in underlag för att skapa konkurrenskraftiga anbud
Registrerar projekt i system, kontaktar underentreprenörer, bokar möten och planerar platsbesök
Mängda, beräkna byggdelar och ser till att anbuden innehåller rätt tidplaner, dokumentation och ekonomiska bedömningar
Länk mellan underentreprenörer, leverantörer och beställare, ansvarar för kommunikationen och ser till att anbuden är kompletta och korrekt utformade
Tolkar handlingar, analyserar risker och ställer kompletterande frågor vid behov
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom anbud och, antigen från fältet eller kontoret, där du arbetat med kalkyler och processer
Kunskap i att tolka förfrågningsunderlag, LOU-krav och entreprenadavtal
Kunskap i systemen Bidcon, BlueBEAM, NEXT och Wikells
Mycket goda kunskaper i AB, ABT och entreprenadjuridik
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
B-körkort
Vi söker dig som är analytisk och kan tolka handlingar för att förstå konsekvenserna av olika val. Du är strukturerad och lösningsfokuserad och du trivs med att ta egna initiativ. Eftersom rollen innebär mycket kontakt med underentreprenörer är det viktigt att du är trygg i att ta direktkontakt - att lyfta telefonen och driva dialogen framåt kommer naturligt för dig. Du är utåtriktad och ser rollen som en form av säljtjänst där du bygger förtroende genom din kunskap och ditt engagemang. Du drivs av att skapa och vinna affärer och ser det som en naturlig del av ditt uppdrag.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Bromma, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Camilla Witedal camilla.witedal@bravura.se 010-171 47 10 Jobbnummer
9469542