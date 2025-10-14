Senior Analytisk kemist till Läkemedelsindustin
2025-10-14
Technogarden söker p g a hög efterfrågan duktiga och erfarna analytiska kemister till främst Quality Control inom läkemedelsindustrin. Om du är erfaren och trivs med att arbeta laborativt så kan du vara den vi söker.
Tjänsten
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet som analytisk kemist, helst inom Quality Control, t e x insatsmaterial eller analytisk utveckling. Kanske har du tidigare arbetat med kemiska och fysikaliska analyser av råvaror, av förpackningsmaterial eller förtryckt material.
Du är väl förtrogen med arbete i enlighet med GMP avseende utförande och rapportering av analyser som utförs enligt gällande farmakopémetoder. De tekniker som du behärskar mycket väl är HPLC, titrering, UV/Vis, GC, FTIR, Ugn- och våtkemiska metoder. Du bidrar till att löpande förbättra metoder och laboratoriets utveckling. Publiceringsdatum2025-10-14Bakgrund
Förutom din erfarenhet har du:
Akademisk examen med kemisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
Stor erfarenhet av laboratoriearbete och ovan nämnda analystekniker
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
God förståelse för engelska
God datorvana
Meriterande om du har erfarenhet av:
Arbetat med kvalitetskontroll av råvaror och/eller läkemedel i enlighet med GMP
Labware (LIMS)
Empower
Instrumentansvar
Arbete med ständiga förbättringar (LEAN)
Hos oss på Technogarden (och hos våra uppdragsgivare) förväntas du bidra med ett stort engagemang, energi och ett genuint intresse för ditt yrke! För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en prestigelös och engagerad lagspelare. Du är trygg i din yrkesroll och tycker om att planera och strukturera det laborativa arbetet i nära samverkan med kollegor för att gruppen tillsammans ska leverera. Du är en kvalitetsmedveten person som förstår vikten av att dokumentera ditt arbete och att följa instruktioner. Du har förmågan att arbeta självständigt såväl som i grupp.
