Senior Analytisk Kemist till Internationellt bolag!
Academic Work Sweden AB / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2025-08-26
Har du en bakgrund inom analytisk kemi och erfarenhet av Chemistry Control? Vi söker nu en Senior Analytisk Kemist inom Chemical Control till ett spännande uppdrag i Stockholm.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Senior Analytiska Kemist får du en nyckelposition i ett internationellt bolag med fokus på kvalitet och regulatoriska frågor. Du ansvarar för att leda analytiska projekt och den globala Chemical Control-processen, vilket innebär insamling, utvärdering och rapportering av kemiska data för regulatoriska syften och vetenskapliga sammanhang. Arbetet omfattar även planering och samordning av projekt för att säkerställa hög kvalitet och regulatorisk efterlevnad. Uppdraget är på heltid med möjlighet till viss distansarbete efter introduktionsperioden.
Du erbjuds
• Ett spännande konsultuppdrag i ett internationellt bolag med starkt fokus på kvalitet och innovation
• Möjlighet att ta en ledande roll i viktiga regulatoriska och vetenskapliga projekt
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig under och efter ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter
• Samla in, analysera och presentera kemiska data för regulatoriska ändamål
• Leda och samordna projekt inom Chemical Control-processen
• Säkerställa att arbetet uppfyller interna och regulatoriska krav
• Rapportera och kommunicera resultat till interna och externa intressenter
VI SÖKER DIG SOM
• PhD i analytisk kemi, farmaceutisk vetenskap eller liknande (alt. master + forskningsbakgrund)
• Erfarenhet av Chemistry Control inom läkemedels-, kemi- eller livsmedelsindustrin
• Laboratorievana: metodutveckling, validering och regulatorisk efterlevnad
• Projektledningsförmåga i vetenskaplig/regulatorisk miljö
• Kunskap i datahantering/statistik och globala regulatoriska krav
• Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Analytisk
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
