Senior AML Officer till Svea Bank
Vi söker nu dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta med AML självständigt och på ett kvalitativt sätt, där du analyserat, utvärderat och presenterat lösningar i det dagliga arbetet. Du är en noggrann lagspelare som trivs med att dela med dig av dina kunskaper och gärna tar en ledande roll.
Om tjänsten Du kommer att tillhöra affärsområdet Payments, som tillhandahåller betal- och finansieringslösningar i både e-handel och fysisk handel. I den här rollen hanterar du hela flödet kopplat till AML/CTF och KYC för affärsområdet. Utöver detta bidrar du till utveckling och förbättring av processer och rutiner, deltar i projekt och förväntas stötta kollegorna i teamet genom att dela dina kunskaper, bolla frågor och komma med idéer kring hur arbetet kan utvecklas. Det ingår även att stötta dina kollegor som arbetar inom andra avdelningar på affärsområdet kopplat till dessa frågor samt representera affärsområdet i bankens gemensamma forum. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av:
Uppdatering, insamling och analys av KYC-uppgifter
Agera på AML/CTF-relaterade larm och avvikelser
Internrapportering
Rapportera misstänkt beteende/transaktioner till Finanspolisen
Upprätta och förvalta affärsområdesspecifik dokumentation enligt bolagets övergripande policys
Omvärldsbevaka och återföra ny kunskap in i organisationen
Vi ser gärna att du har ett intresse för att ta en teamledande roll och bistå i ledning och fördelning av det dagliga operativa arbetet, då den möjligheten finns för rätt person.
Erfarenhet & kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalitativt AML-arbete inom finans/betallösningsbranschen
Mycket goda kunskaper inom kundkännedom
Erfarenhet av utredning och rapportering av specifikt företagskunder/B2B
Erfarenhet av eller intresse för att leda en grupp är mycket meriterande
Erfarenhet av processutveckling är meriterande
Flytande kunskaper i svenska, mycket goda kunskaper i engelska
Vem är du? I den här rollen ser vi att du har ett noggrant och organiserat arbetssätt, där du trivs med att arbeta metodiskt för att resultatet ska bli korrekt och i enlighet med rådande krav. Du är analytisk och har förmåga att se helhet och tolka information, samt är trygg med att fatta beslut när det krävs, samtidigt som du är lyhörd för input från andra. Du kommer dagligen kommunicera både internt inom verksamheten såväl som externt med kunder och myndigheter, så det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga.
Vidare har du ett intresse och naturlig fallenhet för att leda andra och trivs med att ta ansvar för och sätta upp ramar kring det dagliga arbetet. För att trivas hos oss bör du gilla att vara i en föränderlig miljö, då både e-handel och AML är områden under ständig utveckling.
Det är viktigt för oss med en bra teamkänsla och trevlig arbetsmiljö, något vi såklart vill att du är med och bidrar till när du söker dig till oss!
Om Svea Bank Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Johanna Rooth på johanna.rooth@svea.com. Välkommen med din ansökan!
