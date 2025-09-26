Senior AI-utvecklare / Projektledare
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Till vår kund söker vi nu en erfaren AI-utvecklare/projektledare med fokus på att leda och utveckla användningen av AI inom programmering.
Uppdragsbeskrivning
Vår kund genomför en genomgång av hur AI används inom programmering och kodning, med målsättning att:
Säkerställa konkurrenskraftiga IT-lösningar och produkter
Öka produktiviteten
Fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare
Som konsult kommer du att bidra till att skapa en tydlig strategi och plan för hur AI kan integreras på ett effektivt och hållbart sätt inom organisationens utvecklingsverksamhet.
Exempel på leverabler
Kartläggning av nuvarande användning av AI inom programmering - inklusive för- och nackdelar samt riskanalys
Rekommendationer av AI-verktyg och processer för effektivisering
Målformulering och roadmap för uppfyllande av verksamhetens målsättningar
Plan med milstolpar för ökad effektivitet och produktivitet
Kostnads-/nyttoanalys av tillgängliga verktyg på marknaden
Identifiering av eventuella kompetensgap inom organisationenPubliceringsdatum2025-09-26Kompetenser
Senior AI-utvecklare/projektledare med bred kunskap och omvärldsorientering inom området
Omfattande erfarenhet av att implementera AI-förstärkta verktyg och processer inom programmering i olika typer av verksamheter
God kännedom om vilka anpassningar som krävs för att lyckas i olika kontexter
Utvärderingskriterier
Dokumenterad erfarenhet av att utvärdera och implementera AI-verktyg inom programmering
God marknadskännedom och insikt i hur andra företag har arbetat med AI inom utveckling
Förmåga att omsätta analys och marknadsinsikt till konkreta rekommendationer och planer
Ansök idag, urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9529579