Senior AI Strateg
Combitech Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-03
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Combitech har en ledande roll i den transformation som sker i samhälle och försvar och som berör gränssnitten teknik, geopolitik, människa och affär. Har du ett stort intresse av att ständigt utveckla och påverka människor och organisationer genom värdeskapande förändring? Vill du vara med och forma hur AI kan skapa verkligt värde i framtida produkter, verksamheter och samhällskritiska miljöer? Vi söker nu fler kollegor till våra team i Stockholm, Göteborg och Linköping. Välkommen att bli en del av Digital & Management-divisionen på Combitech.
Vad vi erbjuder
Hos oss på Combitech får du möjligheten att arbeta med transformation på hög nivå. Vi har etablerat oss som ledande inom sektorer som industri och försvar. Vårt arbete slutar inte med strategi och roadmap - vi har stöd av över 2500 teknikkonsulter som hjälper oss att förverkliga förändringar.
Digital & Management är en snabbt växande division inom Combitech där vi arbetar med strategi, innovation och värdeskapande förändring på ledningsnivå där du har unika möjligheter att påverka och bidra till utformningen av vår framtida riktning. Hos oss står människan alltid i centrum, både i de lösningar vi levererar till våra kunder och i hur vi samarbetar internt. Vi är ett team med höga ambitioner med vana att jobba i högt tempo och är lediga när vi är lediga för att skapa en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi tror att du presterar bäst när hela ditt liv får rum och blomstra - professionellt såväl som privat. Vår arbetskultur är en av våra starkaste sidor och vi tror på ett platt och värderingsstyrt ledarskap.
Vad rollen innebär
Som senior strateg inom AI kommer du att spela en central roll i att bygga, sälja och leverera nästa generations tjänster mot våra kunder inom industri, försvar och samhällskritisk verksamhet. Rollen spänner över både affärsutveckling och genomförande. Du kommer att arbeta nära kunders ledningsgrupper och seniora beslutsfattare för att lägga ut ambition och riktning för vart AI kan skapa störst värde och omsätta det till lösningar som skapar verklig effekt både på kort och lång sikt.
Du kommer aktivt bidra till att bygga vidare vår verksamhet kring visionen "The home for human superpower" med mission "Leading with impact, shaping the future of Swedish industry" där vi genom att fokusera på kundens behov, skapar värde och driver kontinuerlig förändring med långsiktig och hållbar effekt.
Vad vi söker
Vi söker dig som har cirka 5-10 års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis management consulting, AI‐strategi, digital transformation, produktledning eller tjänsteutveckling - med tydlig erfarenhet av generativ AI i affärskritiska sammanhang. Du har erfarenhet av att bygga, paketera och leverera AI‐drivna tjänster eller lösningar inom generativ AI för ledningsgrupper, beslutsstöd och verksamhetsutveckling. Du kan leda kunddialoger med seniora stakeholders kring AI‐strategi, use case prioritering, operating model, governance och värderealisering. Du kombinerar förståelse för LLM:er, AI‐applikationer och moderna AI‐ekosystem med starkt affärsdriv och förmåga att skapa förtroende hos seniora stakeholders.
Som person är du lyhörd, analytisk och nyfiken med en stark kommunikativ förmåga. Du är van att vara drivande i processer och arbetar gärna i team.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Skicka in ditt CV där du berättar hur du kan bidra till vår fortsatta framgång. Kom och gör skillnad - både i affärsvärlden och i samhället. Tillsammans kan vi skapa en framtid där teknologi och mänskliga värderingar går hand i hand.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med eventuell registerkontroll.
Rekryterande chef/kontaktperson: Affärsområdeschef Digital & Management christian.orrego@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
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167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9991552