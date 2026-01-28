Senior AI Developer
Combitech är en ledande aktör inom Applicerad AI och vi strävar ständigt efter att ligga i framkant av teknologiska innovationer. Nu söker vi en erfaren och driven senior utvecklare inom AI som vill få möjligheten att jobba med utveckling av applikationer med GenAI och tillsammans med sitt team utveckla teknikområdet.
ROLLEN
Din roll som Senior AI Developer kan innehålla följande:
* Arbeta med att designa, utveckla och driftsätta lösningar baserade på Generativ AI, exempelvis AI Agenter och RAG-pipelines.
* Implementera och optimera maskininlärningsmodeller för att lösa komplexa affärsproblem.
* Använda molnplattformar (Azure, AWS eller Google Cloud) för att distribuera och hantera data- och analyslösningar
* Designa, utveckla och underhålla avancerade data pipelines och ETL-processer.
* Säkerställa att datainfrastrukturen är skalbar, säker och kostnadseffektiv.
* Arbeta nära tvärfunktionella team för att förstå affärsbehov och översätta dem till tekniska lösningar
* Fatta strategiska beslut kring arkitektur och lösningsdesign
Combitech är ett konsultbolag med fokus på högteknologiska kompetenser. Våra kunder finns idag inom branscher som till exempel fordon, försvar, medtech, återvinning och processindustri och vi ingår i flera projekt som syftar till att öka säkerheten på våra vägar eller till att skapa ett mer motståndskraftigt samhälle. Combitech har en lång tradition och en bred kompetens inom Applicerad AI. Vi har ett nära samarbete med världsledande kunder inom området och vi deltar aktivt i olika kompetensnätverk, både i Sverige och internationellt. Som konsult hos oss på Combitech kommer din personliga utveckling i fokus. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i form av interna och externa kurser inom både tekniska ämnen men även personlig utveckling. Vi tror på kombinationskraft och att vi är som bäst när vi tar hjälp av varandra.
VAD VI SÖKER
Vi söker dig som har en relevant utbildning (exempelvis Civilingenjörsutbildning eller Master inom Datateknik, Maskininlärning eller Matematik) eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har minst 3 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling och/eller utveckling inom AI och Maskininlärning, samt erfarenhet av arbete med Molnplattformar (Azure, AWS eller Google Cloud).
Du får gärna ha arbetat inom, eller ha intresse för, några av följande områden:
*
Programmering i Python (paket som Tensorflow eller PyTorch)
*
Utveckling med LLMs, ramverk för AI-utveckling (exempelvis LangChain, LLamaIndex)
*
AI Agenter och relevanta standarder MCP, A2A
*
RAG-pipelines, vektordatabaser, semantisk sökning
*
Containerteknik (Docker och Kubernetes)
*
Datavisualiseringsverktyg som Qlik eller PowerBI
*
Utveckling i C++ eller C#
*
Frontend-utveckling
*
DevOps-principer och verktyg
*
Teknisk ledarroll eller ansvar för arkitektur i utvecklingsprojekt
Vi söker en person som trivs i att arbeta i ett agilt utvecklingsteam, som har förmåga att kommunicera tekniska koncept till icke-tekniska intressenter och som gillar att dela med sig av sin kunskap och inspirera sitt team till teknisk excellens.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
KOM & GÖR SKILLNAD
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Malin Lindberg, malin.lindberg (@) combitech.com
