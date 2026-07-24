Senior agile coach
Experis AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-07-24
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Vill du vara med och driva en omfattande förändringsresa i en internationell organisation? Vi söker nu en senior Agile Coach med erfarenhet av transformationsledning, executive coaching och organisationsutveckling för ett spännande konsultuppdrag i en global verksamhet.
Om uppdraget
Som Transformational Advisor & Executive Coach kommer du att stötta ledning, team och organisation genom en pågående förändrings- och utvecklingsresa. Du får en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ökad effektivitet, starkare samarbete och hållbara arbetssätt.
Uppdraget inleds med en period på sex månader, med möjlighet till förlängning beroende på verksamhetens behov och uppnådda resultat.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
Ge strategisk rådgivning inom transformation och förändringsledning.
Coacha ledare och ledningsgrupper i utvecklings- och förändringsarbete.
Stödja teamutveckling och stärka organisationens samarbetsförmåga.
Arbeta med ledarskapsalignment och förändringskommunikation.
Identifiera värdeflöden, flaskhalsar och förbättringsområden.
Faciliterera workshops, ledarsessioner och utvecklingsinitiativ.
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och organisationsstruktur.
Stötta verksamheten i att uppnå sina strategiska mål genom coachning och förändringsstöd.
Vi söker dig som har
Senior erfarenhet som Agile Coach, Transformationsledare eller Executive Coach.
Dokumenterad erfarenhet av organisationsförändring i större och komplexa verksamheter.
Stark kompetens inom ledarskapsutveckling och coachning av chefer och ledningsgrupper.
Erfarenhet av facilitering av workshops och förändringsinitiativ på strategisk nivå.
Förmåga att analysera organisationer, identifiera hinder och omsätta insikter till konkreta åtgärder.
Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga i internationella miljöer.
Uppdragsinformation
Omfattning: Heltid (40 timmar/vecka)
Uppdragsperiod: 3 augusti 2026 - 31 januari 2027
Arbetsform: Hybrid
Placering: Malmö med regelbundna inslag av resor till verksamhetens olika europeiska kontor vid behov
Arbetstid: Flexibel
Vi erbjuder
Ett strategiskt och verksamhetskritiskt uppdrag där du får möjlighet att påverka en internationell organisations utveckling och framtida arbetssätt. Du blir en viktig partner till ledning och verksamhet i en omfattande transformationsresa.
Låter det intressant? Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag!
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
eller Gentrit Ajdini gentrit.ajdini@manpower.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Jenny Öster jenny.oster@manpower.se Jobbnummer
10010892