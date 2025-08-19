Senior affärsutvecklare för nytt marknadssegment till Againity
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2025-08-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Againity har tagit fram en lösning för att med sina egenutvecklade ORC-turbiner nyttja spillvärme för lokal produktion av hållbar, väderoberoende och kostnadseffektiv el. För närvarande består vårt säljteam av sex engagerade säljare och processingenjörer som arbetar tätt tillsammans för att nå vår vision om en mer energieffektiv värld. Med en ständigt växande efterfrågan från allt fler marknadssegment söker Againity nu dig som vill leda marknadsutvecklingen inom segmentet spillvärme från större kraftverk för att ersätta fossil el runtom i världen.
Om Againity
Againity AB grundades 2013 och har sedan dess vuxit från ett start-up till ett etablerat och snabbt växande företag med en stark och familjär organisationskultur. Vi är ledande inom tillverkning av ORC-turbiner som omvandlar spillvärme till klimatsmart el. Vårt innovativa arbete har resulterat i utmärkelsen Årets Gasell som snabbast växande företag i Östergötland. Med en ständigt växande produktportfölj fortsätter vi att expandera och söker nu fler engagerade medarbetare till vårt team i Norrköping.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som affärsutvecklare för marknadssegmentet "spillvärme från kraftverk" har du en nyckelposition där du ansvarar för att utveckla en relativt ny marknad med enorm potential såväl ekonomiskt som miljömässigt. I rollen ingår att etablera nya säljkanaler parallellt med direktkontakt med de prospekt som äger kraftverk, såsom gasturbiner och dieselgeneratorer, runt om i världen. Du arbetar med uppsökande försäljning via platsbesök, telefon, mail och videomöten och deltar i konferenser och mässor i den utsträckning det anses värdeskapande. Resor är därmed en naturlig del av tjänsten och vi söker dig som trivs med att vara ute på fältet och möta nya människor, även om arbetet utgår från kontoret i Norrköping. Du rapporterar till försäljningschef. Profil
Vi söker dig som har ett skarpt affärssinne, brinner för att skapa kundrelationer inom industrin och trivs i en utvecklande roll med stor påverkan på affärsutveckling. Du får energi av att driva ditt eget arbete framåt och växer när du tar ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt och har en naturlig förmåga att skapa framdrift och utveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet från teknisk försäljning inom värme- eller kraftproduktion, gasturbiner, dieselgeneratorer eller ångturbiner. Vi ser gärna att du har arbetat med försäljning till större organisationer och företag inom industrin samt har erfarenhet av projektförsäljning. Rollen innebär ansvar för att själv utveckla och driva marknadssegmentet, som på sikt förväntas bli en betydande och strategiskt viktig del av verksamheten. Tidigare affärsområdesansvar är därför meriterande.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett dynamiskt team där såväl samarbete som initiativtagande är centralt och vi värdesätter egenskaper som engagemang och resultatfokus. Du behärskar svenska och engelska väl, har B-körkort och är bekväm med att arbeta i Officepaketet.
Vårt erbjudande
Hos oss ges en unik möjlighet att göra skillnad inom klimatsmart elproduktion, bidra till en mer hållbar framtid och samtidigt utvecklas i din karriär.
Hållbarhetsfokus: Vi arbetar varje dag för en grönare framtid.
Utvecklingsmöjligheter: Vi investerar i din personliga och professionella utveckling.
Engagerad företagskultur: Njut kontorsfrukost varje morgon, två uppskattade internkonferenser per år och after work med kollegorna.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din erfarenhet, kompetens och prestation.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är en direkt rekrytering till Againity. Ansvarig rekryterare är Matilda Ingeson på Skill som nås på 013-495 88 23 alt matilda.ingeson@skill.se
. Urval sker löpande så ta gärna kontakt redan idag för att ställa frågor eller visa intresse för tjänsten. #LI-DNI Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Matilda Ingeson matilda.ingeson@skill.se Jobbnummer
9465411