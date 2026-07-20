Senior affärsinriktad koncerncontroller till Västerås stad
Västerås kommun / Controllerjobb / Västerås Visa alla controllerjobb i Västerås
2026-07-20
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Vill du arbeta i en strategisk nyckelroll där du får kombinera affärsmässighet, analys och samhällsnytta? Här får du bidra till utvecklingen av en stark och hållbar kommunkoncern. Du arbetar nära både bolagsledningar och politiska beslutsfattare i frågor som rör förvärv, affärsupplägg, styrning och långsiktig ekonomisk utveckling. Rollen passar dig som drivs av komplexa affärer, strategiskt arbete och att skapa värde i en verksamhet med stor påverkan på samhället.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som koncerncontroller har du en central roll i att säkerställa affärsmässigheten inom Västerås stads koncern. Rollen innebär ett nära arbete med koncernens bolag där du både strategiskt och operativt bidrar med analyser, ekonomiska bedömningar och utveckling av affärsupplägg. Du arbetar med frågor som rör förvärv, avyttringar och andra affärstransaktioner, främst inom fastighets- och energisektorn, men även inom andra verksamhetsområden.
Du analyserar bolagens ekonomiska förutsättningar och affärsplaner utifrån både verksamheternas olika behov och ägarnas långsiktiga krav och mål. I uppdraget ingår även att utveckla ägarstyrningen av bolagen samt bidra med förslag kring bolagsbildningar, koncernstrukturer och servicefunktioner. Du samordnar olika ledningsfunktioner och arbetar nära både politik, styrelser och bolagsledningar i olika affärsupplägg och utvecklingsfrågor.
En viktig del av rollen är att pedagogiskt kunna presentera komplexa ekonomiska analyser och beslutsunderlag för mottagare som inte alltid har ekonomisk bakgrund. Du deltar aktivt i ägarmöten och andra forum inom hel- och delägda bolag samt bygger och utvecklar interna och externa nätverk. Du är bra på att se det som "hamnat mellan stolarna" genom att du överbryggar glapp i organisationen vilket gör att vi tillsammans kan skapa bättre kvalité och ekonomi i våra processer.
Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Det är positivt om du har jobbat med business controlling i privat verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av affärstransaktioner såsom förvärv och försäljningar inom bolagsverksamhet.
Du har erfarenhet av långsiktig finansiell analys och mycket goda kunskaper i MS Office verktyg som Excel och Powerpoint. Det är meriterande med erfarenhet av projektledning och att samordning av olika intressenter samt av erfarenhet av att jobba nära bolagsledning. Om du har en vana att presentera underlag på ett pedagogiskt sätt både i skrift och tal så är det en styrka, liksom om du har arbetet med verksamhetsstyrning och har erfarenhet av att framgångsrikt jobbat med förändringledning. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Som person är du strategisk och har förmåga att se helheter och långsiktiga konsekvenser. Du är mål- och resultatorienterad och trivs i en roll där du får driva frågor framåt och skapa utveckling tillsammans med andra. Du har lätt för att samarbeta och att bygga förtroendefulla relationer.
Vi erbjuder
En möjlighet att arbeta i en utvecklande och samhällsviktig roll med stor strategisk påverkan. Du blir en del av en organisation där affärsmässighet och långsiktighet kombineras med samhällsansvar och hållbar utveckling. Här erbjuds du ett kvalificerat och varierat arbete där du får samarbeta nära erfarna kollegor, bolagsledningar och beslutsfattare i frågor som är viktiga för hela kommunkoncernens utveckling.
Vi erbjuder en trygg och stabil arbetsgivare med fokus på hållbart ledarskap, utveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling och nätverkande. Samtidigt finns förutsättningar för en flexibel arbetsvardag och en god balans mellan arbete och privatliv.
Stadsledningskontoret www.vasteras.se/stadsledningskontoret
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Ansvarig rekryterare
Maria Coltman maria.coltman@vasteras.se 021-39 93 02 Jobbnummer
10006518