Senior Affärscontroller, Data & Business Intelligence
SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Lund Visa alla controllerjobb i Lund
2026-07-17
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Vill du arbeta i en senior controllerroll där data, analys, system och verksamhetsstyrning möts? Trivs du med att skapa struktur, förädla processer och omsätta stora datamängder till insikter som hjälper organisationen att fatta bättre beslut?
Kraftringen söker nu en senior Affärscontroller inom Data & Business Intelligence. Rollen passar dig som har en stark grund inom controlling, FP&A eller finansiell analys och som vill arbeta mer datadrivet med ekonomistyrning, BI, processutveckling och informationskvalitet. Din viktigaste uppgift blir att säkerställa att Kraftringen har rätt data, rätt struktur och rätt analysförmåga för att fatta välgrundade beslut idag och i framtiden.
Det här är en roll där fokus ligger på att utveckla strukturer, arbetssätt, systemstöd och analysförmåga och därigenom skapa bättre insikter, mer tillförlitlig uppföljning och smartare beslutsstöd för hela organisationen.
Som en del av Kraftringen får du möjlighet att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och bidra till långsiktigt hållbara beslut för kunder, samhälle och verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som senior Affärscontroller inom Data & Business Intelligence blir du en viktig del av controllingavdelningens fortsatta utveckling mot mer datadrivna beslut. Du arbetar från datakälla och struktur till analys, visualisering och verksamhetsstyrning. Rollen innebär att säkerställa att ekonomisk och operativ information är tillgänglig, relevant, kvalitetssäkrad och begriplig för de delar av organisationen som behöver den.
Du kommer att arbeta nära ekonomi, verksamhet och IT och bidra till att utveckla moderna arbetssätt för uppföljning, analys och styrning. En viktig del av uppdraget är att inte bara ta fram insikter själv, utan också säkerställa att organisationen använder rätt system, rätt processer och rätt definitioner på ett konsekvent sätt.
Rollen passar dig som motiveras av att befinna dig i gränslandet mellan ekonomi, Business Intelligence, masterdata, analys och verksamhetsstyrning. Du drivs av att bygga lösningar som gör ekonomistyrningen både mer träffsäker, mer effektiv och mer skalbar.
Ansvarsområden
• Strukturera, kvalitetssäkra och analysera ekonomisk och operativ data.
• Utveckla arbetssätt, processer och systemstöd för uppföljning, prognos och analys.
• Arbeta med BI-verktyg, visualisering och rapportering för att skapa relevanta beslutsunderlag.
• Bidra till bättre datakvalitet, gemensamma definitioner och mer enhetlig informationsstyrning.
• Ta fram analyser och insikter som stödjer controlling och verksamhetsstyrning.
• Vara en brygga mellan ekonomi, verksamhet och IT i frågor som rör data, rapportering och system.
• Stötta organisationen i att använda rätt verktyg och arbetssätt för ekonomisk uppföljning.
• Identifiera möjligheter till effektivisering, automatisering och förbättrad analysförmåga.
Lämplig bakgrund
Vi tror att du har:
• Erfarenhet från business controlling, FP&A, finansiell analys, business intelligence eller annan datatung roll inom ekonomi.
• God förståelse för ekonomisk uppföljning, prognos, budget, analys och verksamhetsstyrning.
• Erfarenhet av att arbeta med BI-verktyg, rapportering, visualisering eller analysmodeller.
• Stark system- och processförståelse samt intresse för datakvalitet och informationsstruktur
• Förmåga att driva samarbete mellan ekonomi, It och verksamheten.
• Vana att driva förbättringar inom rapportering, analys, processer eller systemstöd.
• Akademisk utbildning inom ekonomi, finans, industriell ekonomi, data/analys eller motsvarande.
Har du erfarenhet av Power BI eller andra analysverktyg och BI-plattformar är detta starlt meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har gedigen bakgrund inom business controlling, FP&A, finansiell analys eller liknande roll där data och system har varit en naturlig del av arbetet. Du är trygg i ekonomiska samband, men har också ett tydligt intresse för hur data, processer och digitala verktyg kan användas för att skapa bättre styrning och bättre beslut.
Som person är du analytisk, strukturerad och pedagogisk samtidigt sin du har förmåga att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till rapporter, modeller, processer och systemstöd som fungerar i praktiken. Du är även nyfiken, noggrann och utvecklingsorienterad och gillar att skapa ordning i komplexitet och har förmåga att både gå ner i detaljer och se helheten. Du trivs i en roll där du får förbättra, bygga och förädla snarare än enbart förvalta.
Vad erbjuder vi
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera ekonomistyrning med data, analys och utveckling. Du får en central roll i att stärka organisationens analysförmåga, förbättra processer och bidra till mer datadrivna beslut. Rollen passar för dig som vill arbeta med att skapa värde inom ekonomi, med fokus på struktur och framtida arbetssätt snarare än enbart affärsnära styrning.Så ansöker du
Är du redo för nästa steg i din karriär? Då kan detta vara rollen för dig. I denna rekrytering samarbetar Kraftringen med SJR. Välkommen med din ansökan eller kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Tomas Vinnersten, för mer information.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/07/GAB4461_Kraftringen_ByMiljo_139-1.tiff Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Carlsgatan 12A Skåne län (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Kraftringen Kontakt
Tomas Vinnersten tomas.vinnersten@sjr.se 040-665 51 05 Jobbnummer
10005742