Senior Accountant till växande Servicebolag!
Needo Recruitment Sthlm AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment Sthlm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din redovisningskarriär och stötta en växande serviceverksamhet? Trivs du med struktur, tydliga processer och nära kontakt med verksamheten? Då kan rollen som Senior Redovisningsekonom vara helt rätt för dig.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Vår kund är ett marknadsledande svenskt servicebolag med ett starkt varumärke, stabil tillväxt och en kultur som präglas av kvalitet, trygghet och långsiktighet. Verksamheten består av flera legala enheter där ekonomiavdelningen är en central funktion för att säkerställa korrekt, transparent och verksamhetsnära rapportering.
Om rollen som Senior RedovisningsekonomOm tjänsten
I den här rollen får du ett brett och självständigt ansvar för redovisningen i 3-5 legala enheter. Du arbetar med löpande redovisning, månadsbokslut, avstämningar och rapportering enligt K3 (och eventuellt K2), samtidigt som du har tät kontakt med både interna och externa stakeholders.
Du kommer hantera intercompany-transaktioner och stötta arbetet med koncernrapportering, även om rollen inte innebär avancerad koncernredovisning. Du blir en viktig kontaktperson för verksamheten och samarbetar dagligen med payroll, business controlling och financial controlling. Det kan förekomma vissa AP-relaterade uppgifter.
Du arbetar i Fortnox, där systemvana är ett krav.
Dina huvuduppgifter:
Ansvara för redovisningen i 3-5 legala enheter
Genomföra månadsbokslut och avstämningar
Hantera intercompany-flöden
Säkerställa rapportering enligt K3 (eventuellt K2)
Arbeta i Fortnox och bidra till förbättring av processer och rutiner
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av redovisning och är trygg i hela flödet fram till bokslut. Du har vana av att arbeta med flera legala enheter och trivs i en roll där du får kombinera självständigt ansvar med nära samarbete med andra. Det är inget krav att ha arbetat i tjänstebolag, men en god förståelse för intercompany och gruppstrukturer är viktig.
Som person är du noggrann, stabil och lösningsorienterad. Du uppskattar ordning, struktur och tydliga processer, och du är trygg i att kommunicera med både ekonomi och verksamhet. Erfarenhet av Fortnox är ett krav.
Viktigt för rollen:
Flera års erfarenhet av redovisning
Erfarenhet av att arbeta med flera legala enheter
Förståelse för intercompany och koncernrapportering
Erfarenhet av K3 (eventuellt K2)
Mycket god erfarenhet av Fortnox
Meriterande:
Erfarenhet från tjänste- eller servicebolag
Vi erbjuder
Du blir en del av ett stabilt, välorganiserat och värderingsdrivet svenskt bolag där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i fokus. Rollen erbjuder en trygg och utvecklande vardag med stort eget ansvar.
Detaljer:Start: ASAP, NovemberOmfattning: Uppdraget är initialt ett konsultuppdrag på 6 månader, med mycket goda möjligheter till överrekrytering.Placering: Stockholm
Låter rollen som Senior Redovisningsekonom som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
Needo Kontakt
Petra Nordberg petra@needo.se Jobbnummer
9598064