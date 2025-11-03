Senior Account Manager till Optimal Kommunikation i Malmö
2025-11-03
Optimal Kommunikation är ett växande - och riktigt trevligt - företag som erbjuder superexakt marknadsföring via DR och i digitala kanaler. Om vi får skryta lite, så är vi dessutom ett av Sveriges ledande företag när det kommer till målgruppsselekteringar. Som säljare hos oss blir du en oersättlig del av ett familjärt team som älskar att hjälpa våra kunder med smarta lösningar för att nå ut med deras budskap. Låter kul, eller hur? Det är det.
Hur ser då en Optimal säljare ut?
Ja, kanske precis som du.
För att trivas som säljare hos oss behöver du inte vara stor i käften. Däremot behöver du vara riktigt bra på att lyssna och ställa nyfikna frågor. Hur ska vi annars få reda på vad våra kunder behöver hjälp med? Naturligtvis går du igång på att sälja, annars hade du inte läst så här långt. Men har du dessutom den där positiva energin som kan ändra hela stämningen i ett rum på ett litet kick? Då är du sannerligen Optimal.
Du vill vara med hela vägen
Hos oss får du sätta tänderna i en härligt bred roll: du är med i hela försäljningsprocessen från den första kontakten med en potentiell kund till uppdrag - och vidare. För vi söker dig som trivs lika bra med att skapa nya relationer som att utveckla befintliga sådana, även om det kräver uthållighet. Inte ens Rom byggdes ju på en dag...
Du vill utvecklas med oss
Du är en ansvarstagande person som gillar att utvecklas, och få utlopp för dina idéer. Det är ju sådant som får hela företaget att utvecklas. Och har du dessutom fem års erfarenhet av att sälja kommunikationslösningar som målgruppsselektering, idé, grafisk design, print, distribution och portolösningar - då längtar vi verkligen efter att få läsa din ansökan.
Du vill ha ett Optimalt jobb
Här får du helt enkelt jobba med det något av det roligaste som finns: att hjälpa företag att lyckas med sin kommunikation och stärka deras varumärken - och försäljning såklart. Kan det bli mer Optimalt?
Vi vet var - och till vem
Optimal Kommunikation är ett växande, framgångsrikt företag med två Gasellutmäkelser av Dagens Industri de senaste två åren. Optimal som erbjuder marknadsföring genom DR och digitala kanaler. Vi är ett av Sveriges ledande företag när det kommer till målgruppsselektering och superexakta DR-lösningar. Alla vi som jobbar här älskar att serva våra kunder med kreativa och smarta lösningar för att nå ut med sitt budskap. Till vår hjälp har vi våra smarta databaser och digitala verktyg - och självklart vår expertis. Däremot är vi fullständigt befriade från prestige. Vårt uppdrag är att hjälpa dig träffa rätt person med rätt budskap - varje gång.
• Målgruppsselektering - hitta rätt målgrupp: B2B och B2C i rätt kanal
• Print- och distributionslösningar
• Marknadsföring och informationstjänster: fysiskt eller på digitala plattformar
• Idé, grafisk design och kreativitet
• Automatiserade produktionsflöden
• Telemarketing
Placeringsort: Stockholm, Götebord eller Malmö
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Optimal Kommunikation med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se
. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Department of awesome AB
Saleshub
Michaela Arndt michaela@arndts.se
