Senior Account Manager inom Elladdningsbranchen
Vi söker efter en senior Account Manager inom Elladdningsbranchen!
Om rollen
Vår kund är ett företag specialiserat på elbilsladdning för bostadsrättsföreningar. De erbjuder installation, drift och finansiering av laddningsanläggningar för att boende enkelt ska kunna ladda sina elbilar hemma. Nu söker de en person med erfarenhet av försäljning inom branschen. I rollen som Account Manager kommer kandidaten att följa upp egna leads, besöka laddningsstationer samt skapa och underhålla kundrelationer. Rollen innehåller både tilldelade möten och egen prospektering och kunden värnar starkt om sin företagskultur, vilket gör det viktigt att kandidaten delar deras kärnvärden.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
• Kommunicera, föra dialoger och skapa långvariga relationer med nya kunder· Följa upp på leads· Bidra med nya idéer och framtidsvisioner· Dela med sig av sina kunskaper och färdigheter till kollegor
Vi söker dig som
• Älskar att möta och träffa nya människor· Ser möjligheter var hen än befinner sig· Är energisk, driven och ansvarsfull· Är prestigelös och samarbetsvilligKvalifikationer
• Minst 1 års erfarenhet av försäljning inom solcell/ Elladdningsbranchen · Erfarenhet av CRM-system· Erfarenhet av B2B-försäljning· Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftÖvrig information
Tycker du detta låter intressant? Tveka inte skicka in din ansökan till oss redan idag. Vid frågor varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
821 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288
