Senior Account Manager Energilösningar (El, Solceller & Batteri)
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en erfaren säljare som vill ta en nyckelroll i ett växande bolag inom energibranschen. Du säljer marknadsledande batteri, el- och solcellslösningar till både företag och privatkunder.
Du ansvarar för hela säljprocessen- från prospektering och mötesbokning till behovsanalys, offert, förhandling och avslut. Försäljningen sker via telefon samt digitala och fysiska kundmöten.
Du får:
Provisionsbaserad ersättningsmodell
Stor frihet under ansvar
Tydliga utvecklings och karriärmöjligheter
Ett drivet team med högt tempo
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B- eller B2C-försäljning
Gärna har arbetat inom el, solceller och/eller energilagring
Är självgående, resultatinriktad och trygg i affären
Har B-körkort
Arbetstider: Mån-tors 09.15-17.45, Fre 09.15-16.00
Vill du arbeta med framtidens energilösningar och maximera din potential?
Ansök idag - intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
9696159