Senior Account Executive till Playipp
A Hub AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2025-11-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Gävle
, Falun
, Uppsala
, Borlänge
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Playipp är ett nordiskt techbolag som utvecklar digital signage-lösningar för över 4 000 företag inom både offentlig och privat sektor. Med kontor i Sverige och Norge samt ett växande partnernätverk i Europa hjälper vi organisationer att förenkla informationsdelning och maximera genomslagskraft.
Playipp är ett kundfokuserat techbolag där teknisk expertis och innovation är kärnan. Här möter du erfarna kollegor med hög drivkraft. På Playipp värdesätts framåtanda, problemlösning och förmågan att bygga starka relationer, både internt och med kunder och partners.
Nu befinner sig bolaget i en tillväxtfas där de växer såväl organiskt som genom förvärv, både nationellt och internationellt. Du blir en del av det svenska säljteamet på sju personer som kombinerar affärsmässighet med genuint samarbete. Din roll innehåller nykundsbearbetning, långsiktiga kundrelationer och partnerförsäljning.
Kontoret ligger centralt i Gävle, men kunder och partners finns över hela Sverige och utanför landets gränser.
Du erbjuds:
En nyckelroll i ett växande bolag
Goda utvecklingsmöjligheter
Hybridarbete
Konkurrenskraftig fast lön + bonus och fina förmåner
Om rollenI rollen som Senior Account Executive har du ett ansvar för att driva Playipps försäljning till nya nivåer genom partners och partnerrelationer.
Du kommer bland annat att:
• Bygga relationer och öka försäljning genom starka partnersamarbeten - Pitcha Playipps lösningar till slutkund och nya partners samt penetrera intressanta bolag genom kontaktnät och långsiktigt relationsbyggande - Proaktivt bearbeta kunder, driva säljmöten och stänga affären tillsammans med partner - Förvalta inbound-leads och intresseförfrågningar - Agera projektledare i utförandefas där dina kollegor ska leverera lösning till kund - Bygga långsiktig relation på dina kunder och utöka affären - Få möjlighet att tänka utanför boxen och hitta nya samarbeten, sälja internationellt etc
Kvalifikationer- Cirka +5 års erfarenhet inom B2B-försäljning - Driven "Hunter" med förhandlingsvana på C-level - Vana av värdebaserad försäljning av mjukvara - Vana av att sälja till: HR, Marknad samt internkommunikation - Kontaktnät inom målgruppen i Sverige - Tala och skriva både svenska och engelska obehindrat - Geografiskt placerad inom 1 h från Gävle då närvaro på kontoret är obligatoriskt 2-3 dagar i veckan - Möjlighet att resa upp till 10 dagar/månad
Meriterande- Cirka +10 års erfarenhet inom B2B - Erfarenhet av arbete som teamleader - Högpresterande med historik av att krossa budget löpande - Vana av att sälja SaaS-lösningar till HR, Marknad samt kommunikatörer - Stort kontaktnät i Sverige, Norden och Europa - Geografiskt placerad i Gävle +30 min restid
Personliga egenskaper
Som person ser vi gärna att du är affärsmässig, har förmågan att prioritera och besitter ett starkt driv. Dessutom är du prestigelös och en bra lagspelare som bidrar till att vidmakthålla Playipps goda kultur.
Övrig informationAnställningsform: Fast med inledande provanställning Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag, 8-17. Plats: Gävle
Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub, och mail angående tjänsten går genom A-hub. Ansök genom att klicka på "Ansök" nedan. Tänk på att vi lägger stor vikt vid din motivation och intresse för tjänsten. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har specifika frågor om tjänsten kommer ansvarig rekryterare att svara på dem.
Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande
Löpande urval av CV
Telefonintervju med A-hub
Digital intervju med A-hub
Intervju hos företaget
Referenstagning
Erbjudande
Läs mer om Playipp HÄR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Ulf Appelgren ulf@a-hub.se Jobbnummer
9589627