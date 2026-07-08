Senior 63+ sökes till diverse trädgårdsuppdrag
Alert Senior i Västerås AB / Trädgårdsanläggarjobb / Kungälv Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Kungälv
2026-07-08
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Just nu söker vi erfarna och engagerade medarbetare som vill arbeta med olika typer av trädgårdsuppdrag. Uppdragen varierar i både omfattning och karaktär och finns i Kungälv, Ale och Stenungsund & Tjörn. Du arbetar hos både privatpersoner och företag.
Arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:
Rensa rabatter
Klippa gräs och trimma
Klippa häckar och buskar
Bortforsling av trädgårdsavfall
Övriga trädgårdstjänster beroende på kundens behov
För att söka kräver vi att du:
✔ Är 63 år eller äldre
✔ Har körkort och bil
✔ Är noggrann och pålitlig
✔ Är händig och tycker om att ta ansvar
Det här är ett fint extrajobb för dig som vill fortsätta bidra efter pensionen och bli en del av vår härliga gemenskap.
Som anställd på Alert Senior väljer du själv vilka uppdrag du vill utföra samt i vilken omfattning du vill jobba.
Låter detta som något för dig? Ansök direkt och bli en del av vårt härliga team!
Vi intervjuar alla kandidater som går vidare i processen och genomför en bakgrundskontroll som ett led i rekryteringen.
Alert Senior är ett bemanningsföretag med inriktning på seniorbemanning. Verksamheten grundades 2014 och har idag kontor på ett 30-tal orter i Sverige. Vi erbjuder pensionärer varierande uppdrag både inom privat - och företagsmarknaden.
Ej kvalificerade ansökningar undanbedes. Alert Senior är ett seniorbemanningsbolag som anställer kompetens från 63+ år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: kungalv@alertsenior.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alert Senior Kungälv, Ale, Stenungsund & Tjörn Kontakt
Platschef
Emma Johansson kungalv@alertsenior.se 0303-44 44 30 Jobbnummer
9997371