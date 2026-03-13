Senior 63+ sökes Deltidsarbete inom trädgård
Vi söker trädgårdskunniga seniorer för varierande uppdrag!
Vi söker dig som har kunskap och intresse för trädgårdsarbete, exempelvis:
Vi söker dig som har kunskap och intresse för trädgårdsarbete, exempelvis:
Klippning av gräsmatta
Häckklippning
Trädbeskärning
Bortforsling av trädgårdsavfall
Allmän trädgårdsskötsel och löpande underhåll
Och därtill liknande uppdrag
Uppdragen är varierande, och du får uppdrag baserat på erfarenhet, kompetensnivå och önskad omfattning.
Meriterande
Det är mycket meriterande om du:
Har egen personbil och släp
Har egna fungerande trädgårdsverktyg
Anställning hos Alert Senior - certifierat bemanningsbolag med kollektivavtal
Full försäkring under hela arbetsdagen
Flexibla uppdrag anpassade efter dina önskemål
Arbete i Karlshamns kommun
Ersättning
Marknadsmässiga timlöner inklusive semesterersättning
Körersättning tillkommer
Verktygsersättning vid användning av egna verktyg
Vi söker dig som är:
Pensionär eller 63+
Erfaren av trädgårdsarbete och praktiskt lagd
Ansvarsfull, trygg och serviceinriktad
Vill bidra med din kompetens på dina egna villkor
