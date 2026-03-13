Senior 63+ sökes Deltidsarbete inom trädgård

Alert Senior i Västerås AB / Trädgårdsodlarjobb / Karlshamn
2026-03-13


Vi söker trädgårdskunniga seniorer för varierande uppdrag!
Alert Senior expanderar och söker dig dig som vill arbeta med trädgårdsskötsel för både företag och privatpersoner. Du anställs av Alert Senior - ett certifierat seniorbemanningsbolag med kollektivavtal.

Publiceringsdatum
2026-03-13

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har kunskap och intresse för trädgårdsarbete, exempelvis:
Klippning av gräsmatta
Häckklippning
Trädbeskärning
Bortforsling av trädgårdsavfall
Allmän trädgårdsskötsel och löpande underhåll
Och därtill liknande uppdrag

Uppdragen är varierande, och du får uppdrag baserat på erfarenhet, kompetensnivå och önskad omfattning.
Meriterande
Det är mycket meriterande om du:
Har egen personbil och släp
Har egna fungerande trädgårdsverktyg

Om tjänsten
Anställning hos Alert Senior - certifierat bemanningsbolag med kollektivavtal
Full försäkring under hela arbetsdagen
Flexibla uppdrag anpassade efter dina önskemål
Arbete i Karlshamns kommun

Ersättning
Marknadsmässiga timlöner inklusive semesterersättning
Körersättning tillkommer
Verktygsersättning vid användning av egna verktyg

Vi söker dig som är:
Pensionär eller 63+
Erfaren av trädgårdsarbete och praktiskt lagd
Ansvarsfull, trygg och serviceinriktad
Vill bidra med din kompetens på dina egna villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Alert Senior i Västerås AB (org.nr 556961-5973)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9795711

