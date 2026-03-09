Senarelärare i engelska till Munktellskolan
Vill du arbeta på en skola med engagemang och ett stort elevfokus? Då kan det här vara en tjänst för dig!
Munktellskolan är en högstadieskola med 530 elever och cirka 60 personal. I augusti 2023 flyttade vi in i våra nya lokaler och bytte då namn från det som tidigare hette Faktoriet. Sedan dess har vi vuxit och har nyligen utökat med både personal och elever. Från augusti 2025 utökade vi från 12 till 18 klasser. När du besöker vår skola kliver du in i en modern byggnad med ljusa och fina lokaler. Du möts av en stämning som präglas av glädje och gemenskap.
Tjänsten är ett vikariat från 10 augusti 2026 till och med 11 januari 2027.
Hos oss undervisar du årskurs 7 och 9 i engelska. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning med utgångspunkt i Lgr22. Du utgår från elevernas intressen, behov och utveckling, därför behöver du engagera eleverna i undervisningen men också möta deras olika behov i klassrummet. Du har delat mentorskap med en kollega, håller utvecklingssamtal och har en nära dialog med vårdnadshavare. Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en miljö där alla känner sig trygga. Därför får du som ny hos oss en mentor som finns som stöd under den första tiden på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska för årskurs 7-9. Alternativt har du pågående studier och beräknas vara klar inom kort. Har du även behörighet i svenska eller svenska i andra språk för åk 7-9 är det meriterande. Du har erfarenhet av undervisning i pedagogisk verksamhet och har gärna arbetat enligt gällande läroplan. Du är trygg med att använda digitala verktyg och har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen behöver du vara en tydlig och flexibel ledare med ett inkluderande ledarskap. Du är en engagerad medarbetare som har en god samarbetsförmåga, och kan skapa trygghet och förtroenden genom att lyssna in elevers olika behov. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling. Du är bra på att bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
