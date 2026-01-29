Semestervikarierande enhetschefer till Omsorgsförvaltningen
Vill du också göra skillnad i människors vardag?
I Falu kommun finns närmare 5000 medarbetare. Frågar du oss är det svårt att hitta ett mer meningsfullt jobb med verklig möjlighet att göra skillnad. Vår vision, Ett större Falun, säger något om hur Falun växer rent fysiskt, men också att Falun är en plats för alla och en del av resten av världen.
Är du nyfiken på ledarskap och intresserad av en utmaning? I sommar erbjuder Falu kommun en möjlighet för dig med en avslutad eller pågående högskoleutbildning att prova på rollen som chef! Vi söker nu sommarsemestervikarier för våra enhetschefer inom särskilt boende och hemtjänst.
Till din hjälp har du engagerade medarbetare och ett nätverk av enhetschefskollegor vid din sida, både ordinarie enhetschefer och semestervikarier. Vårt uppdrag är viktigt, meningsfullt och givande. Tillsammans har vi en spännande och härlig sommar framför oss!
Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som enhetschef inom Falu kommuns omsorgsförvaltning är en spännande utmaning där du får möjlighet att ta dig an ett händelserikt och varierande arbete. Du arbetar i enlighet med lagstiftning, riktlinjer och övriga styrdokument som bas för att leda verksamheterna och inom givna ekonomiska ramar så att våra kunder och brukare får en bra omsorg med bra kvalitet. Din roll innefattar verksamhets- och personalansvar.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Pågående eller avslutad högskoleutbildning från socionomprogrammet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God datavana och IT-mognad
• B-körkort krävs inom vissa verksamheterDina personliga egenskaper
Vi ser att du är en trygg och stabil person som samarbetar bra med andra samt trivs med ansvar och att arbeta mot uppsatta mål. I kommunikationen med andra är du lyhörd och tydlig. Du har förmåga att prioritera och vet när du ska be om råd och stöd. Vidare har du stort engagemang för uppdraget och ett brukarfokus.
Meriterande kvalifikationer
• Arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsarbete
Anställningsvillkor
Befattningarna är visstidsanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse till och med semesterperiodens slut.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik och vi kommer i denna rekrytering genomföra arbetspsykologiska tester som en del av urvalsmetoden för att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
