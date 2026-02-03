Semestervikarierande enhetschefer till äldreomsorg och funktionsstöd
Jönköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-02-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du ansvarstagande och söker ett meningsfullt jobb där du kan göra skillnad på riktigt? Är du nyfiken och vill testa på chefsyrket? Socialförvaltningen söker dig som vill jobba som enhetschef sommaren 2026!
"Att arbeta som semestervikarierande enhetschef var väldigt lärorikt och varierande.
Ena stunden sitter man koncentrerad i ett av våra verksamhetssystem och jobbar med bemanningsfrågor och den andra studenten sitter man och tar en kaffe med våra medborgare. Ingen dag är den andra lik. Något som jag upplevde väldigt positivt var också möjligheten att nätverka med andra chefer inom kommunen. Stödet som finns runt omkring gjorde att jag aldrig kände mig ensam."
Ditt nya jobb
Som vikarierande enhetschef är du ansvarig för verksamheten, personalen, ekonomin och arbetsmiljön på arbetsplatsen. I ditt arbete har du stöttning av HR-konsult, rekryteringskonsult, bemanninscontroller och ekonom med flera. Du har kontakt med såväl medarbetare, medborgare, anhöriga som med andra myndigheter.
Som chef i socialförvaltningen genomsyras ditt ledarskap av kommunens värdegrund och medarbetaridén. Du praktiserar ett hälsofrämjande ledarskap baserat på tillit, kunskap och lärande. Då vi utgår ifrån ett verksamhetsnära ledarskap så arbetar du alltid på plats i verksamheten.
Din kompetens
För att sommarjobba som enhetschef hos krävs att:
• Du har en avslutad och godkänd alternativt en pågående högskole- eller universitetsutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, hälso- och sjukvård eller HR/ledarskap, om lägst 180 hp
• Tidigare arbetslivserfarenhet från ovanstående områden är meriterande, detta ska du kunna styrka
• Har du tidigare arbetat som chef, eller har annan av arbetsgivaren bedömd, relevant erfarenhet inom ledarskap är det meriterande
• B-körkort är meriterande
Som person är du förtroendeingivande, ansvarstagande och trygg i dig själv. Du tar egna initiativ och har en god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. För att trivas i rollen som enhetschef har du ett lösningsfokuserat förhållningsätt och är trygg med att hantera olika situationer som uppstår på ett effektivt sätt. Givetvis brinner du för arbetet med människor och har alltid medborgaren och medarbetaren i fokus i ditt arbete. Du är kommunikativ och har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal-, läs- och skrift samt god datorvana, då dokumentation och samverkan är en viktig del i arbetet.
Välkommen till oss
Som enhetschef kan du arbeta inom äldreomsorgen, som riktar sig till personer som behöver service och omvårdnad på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Inom äldreomsorgen kan du exempelvis ansvara för ett äldreboende eller för hemtjänsten i ett område.
Du kan också arbeta inom funktionsstöd, som riktar sig till personer (barn, ungdomar eller vuxna) som har en nedsatt intellektuell-, psykisk- eller fysisk funktionsförmåga och är beviljad stöd utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom funktionsstöd kan du exempelvis ansvara för personlig assistans eller gruppboende/serviceboende.
Bra att veta
Rekryteringen avser semestervikariat som enhetschef inom äldreomsorg eller funktionsstöd, ca 10 tjänster. Heltid, med tillträde och avslut enligt överenskommelse. Vi erbjuder omväxlande arbetsuppgifter med avtalsenlig lön samt introduktion i arbetet. Vår semesterperiod sträcker sig mellan v. 25 till v. 34. Vi prioriterar de sökande som kan arbeta hela semesterperioden om 10 v eller kortast en sammanhängande period om minst 8 veckor.
I ansökan vill vi att det finns personligt brev, CV, bifogat examensbevis samt tidigare tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuell och vilken befattning du haft. Ansökningar som saknar detta kommer inte att prioriteras.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Besvara alla urvalsfrågor för smidigare hantering. Urval för intervju sker löpande och blir du kallad till intervju är det områdeschef som kontaktar dig om du är aktuell för tjänsten. Då det är väldigt många som söker denna tjänst kan det ta några veckor innan du får någon återkoppling.
Vill du veta mer?
Rekryteringsenheten: mailto:rekryteringsenheten@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Jobbnummer
9719012