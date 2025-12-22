Semestervikarierande bemanningsplanerare till vård och omsorg
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du lösningsorienterad och skicklig på planering? Vill du bidra till struktur och kvalitet i hemtjänstens bemanning? Bli vår kollega!
Vilka är vi?
Med våra cirka 4000 medarbetare utgör vård- och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Vårt huvuduppdrag består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden.
Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård-och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarnas behov.
Vi söker nu tim- och semestervikarier till vår enhet för bemanningsplanering inom verksamhetsområde ordinärt boende. Vi söker dig som vill arbeta redan nu som extra personal, men framförallt i sommar.
Vårt huvuduppdrag är att erbjuda våra hemtjänstenheter ett samordnat, stabilt och kvalitativt stöd i bemanningsfrågor. Vi sitter i centralt belägna lokaler! Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare hos oss arbetar du i team där ni tillsammans ansvarar för att styra upp det dagliga arbetet och säkerställa att rätt person är på rätt plats vid rätt tid.
Arbetet omfattar allt från mottagande och verkställande av ärenden till detaljplanering av insatser och vikarieanskaffning.
Rollen innebär ett nära samarbete med enhetschefer, omsorgstagare, anhöriga, personal samt andra funktioner både internt och externt. Tillsammans ser ni till att på bästa sätt möta omsorgstagarnas behov.
Verksamheten är bemannad alla dagar i veckan mellan 06:30 och 17:00.
Vem är du?
Vi söker dig som har en slutförd gymnasieutbildning. Har du påbyggnadskurser eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten är detta meriterande.
Erfarenhet av vakans- och vikariehantering och administrativa arbetsuppgifter är också en fördel.
Vi ser positivt på om du har erfarenhet att planera brukarinsatser liksom om du har erfarenhet av verksamheter inom vård- och omsorg eller annan verksamhetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du är van att hantera digitala arbetsverktyg och system.
Som person är du serviceinriktad och lyhörd inför behoven hos den verksamhet du stöttar.
Du arbetar självständigt men trivs också med att samarbeta, vilket kräver initiativförmåga och ett positivt, lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du är skicklig på att organisera och prioritera information och resurser på ett effektivt sätt.
Eftersom vi arbetar i en verksamhet med ett varierat arbetsflöde ser vi att du är flexibel och kan behålla lugnet och fatta beslut även i stunder av högre tempo.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 10
Anställningsform: Timvikariat och semestervikariat
Längd på anställning: Timvikariat vid behov och semestervikariat under sommaren 2026
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag och helgtjänstgöring
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 1 mars, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: Enhetschef Chatrine Kumlin, 011- 15 30 04, chatrine.kumlin@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9661745